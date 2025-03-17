Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Марта Завтра: Gerda, Gertrude
Доступность

Балы и вечеринки за шторами? На что партии тратят госфинансирование

© LETA 17 марта, 2025 11:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Съезд партии стоимостью 40 000 евро, 60 000 евро на разработку стратегии и дизайна бренда, шторы "DEKO" за 3000 евро - это только несколько позиций, на которые партии тратили выделенные государством средства.

Также государственные средства расходовались на кейтеринг и оплату работы официантов на рождественских вечеринках и других мероприятиях по сплочению членов партий. Подобные расходы перечислены в отчете Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), который в марте был подан правительству и в котором бюро дает оценку существующей модели государственного финансирования политических партий.

Как сообщила программа Латвийского телевидения "de facto", при следующем Сейме ситуация может измениться, так как БПБК призывает повысить прозрачность расходов и более строго оценивать целесообразность трат партий.

Лидер "Единства" и министр финансов Арвилс Ашераденс заявил, что партиям вскоре придется стать более экономными.

"Партии расходуют средства в соответствии с правилами, иначе надзорные органы этого бы не допустили. Однако нужны дискуссии экспертов, как и на что расходовать эти деньги и, если вы спросите меня, нужно ли сокращать эту статью расходов, то я скажу - да, ее нужно сокращать", - сказал министр.

Обнародованный БПБК отчет о том, как партии использовали полученное в 2023 году госфинансирование, стал первым случаем, когда общественность смогла увидеть, как именно партии тратили деньги налогоплательщиков.

В год, когда не было выборов и партии теоретически могли бы потратить больше денег на содержательные мероприятия, значительные суммы ушли на зарплаты, оплату аренды офисов и агитационных расходов - видимо, на погашение долгов после парламентских выборов. Обнародованные бюро данные также показывают, что в разделе "Содержательное обеспечение деятельности" партии, как правило, скрывают расходы на развлекательные мероприятия - балы и вечеринки.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В аэропорту «Рига» задержали двух россиян с поддельными паспортами: они заплатили за «гражданство»

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Пограничники в аэропорту Риги задержали двух граждан России, которые предъявили поддельные словенские паспорта, сообщили агентству LETA в пограничной службе.

Пограничники в аэропорту Риги задержали двух граждан России, которые предъявили поддельные словенские паспорта, сообщили агентству LETA в пограничной службе.

Читать
Загрузка

«Ясно, что они терпят убытки»: бизнесмен Рунгайнис о перепродаже Rimi

Важно 14:06

Важно 0 комментариев

«Компании создаются, развиваются и продаются. «Rimi уже давно на этом рынке, у нее очень значительная рыночная позиция, и все больше становится необходимость вкладывать средства в реновацию магазинов, как говорится, конкуренция возросла, а выход Lidl изменил расклад сил во всей Балтии», - заявил предприниматель и инвестор Гиртс Рунгайнис в своем комментарии в программе «Naudas cena» на телеканале TV24, комментируя новость о том, что шведский концерн «ICA Gruppen» продает ритейлера « Rimi Baltic » датской розничной компании «Salling Group», сообщает la.lv.

«Компании создаются, развиваются и продаются. «Rimi уже давно на этом рынке, у нее очень значительная рыночная позиция, и все больше становится необходимость вкладывать средства в реновацию магазинов, как говорится, конкуренция возросла, а выход Lidl изменил расклад сил во всей Балтии», - заявил предприниматель и инвестор Гиртс Рунгайнис в своем комментарии в программе «Naudas cena» на телеканале TV24, комментируя новость о том, что шведский концерн «ICA Gruppen» продает ритейлера « Rimi Baltic » датской розничной компании «Salling Group», сообщает la.lv.

Читать

Насколько обоснованны заявления о крахе белорусской экономики? Разбирался Марис Краутманис

Мир 14:06

Мир 0 комментариев

«В то время как мировые СМИ освещают события в США, России и Украине, Белоруссия не получает должного внимания и анализа. Но это не значит, что она играет незначительную роль в общем текущем геополитическом сюжете. Что же происходит в Белоруссии, действительно ли она находится на грани политического и экономического банкротства? – задается вопросом Марис Краутманис на страницах «Неаткариги».

«В то время как мировые СМИ освещают события в США, России и Украине, Белоруссия не получает должного внимания и анализа. Но это не значит, что она играет незначительную роль в общем текущем геополитическом сюжете. Что же происходит в Белоруссии, действительно ли она находится на грани политического и экономического банкротства? – задается вопросом Марис Краутманис на страницах «Неаткариги».

Читать

В Риге появились две первые остановки общественного транспорта с единым дизайном

Новости Латвии 14:02

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге введены в эксплуатацию первые две остановки общественного транспорта с единым дизайном, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

В Риге введены в эксплуатацию первые две остановки общественного транспорта с единым дизайном, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Читать

В Риге пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

Новости Латвии 13:51

Новости Латвии 0 комментариев

25 марта в Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили агентству ЛЕТА в столичном самоуправлении.

25 марта в Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили агентству ЛЕТА в столичном самоуправлении.

Читать

Сердце бьется не в такт? Остановись и подумай!

Новости партнеров 13:48

Новости партнеров 0 комментариев

Нарушением ритма сердца страдает каждый третий человек в мире. Многие не считают это состояние большой проблемой – «подумаешь, немного мотор постучал  или, наоборот, замер в груди». Люди часто не лечатся до тех пор, пока однажды внезапно не теряют сознание...

Нарушением ритма сердца страдает каждый третий человек в мире. Многие не считают это состояние большой проблемой – «подумаешь, немного мотор постучал  или, наоборот, замер в груди». Люди часто не лечатся до тех пор, пока однажды внезапно не теряют сознание...

Читать

Одна собака пропала, вторую еле отбили: под Айзкраукле рысь таскает домашних животных и её охраняет закон

Важно 13:37

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе в Залвес Айзкраукленского края на глазах у хозяйки на собаку породы уиппет (миниатюрная гончая - прим. press.lv) прямо на придомовом участке напала рысь.

На прошлой неделе в Залвес Айзкраукленского края на глазах у хозяйки на собаку породы уиппет (миниатюрная гончая - прим. press.lv) прямо на придомовом участке напала рысь.

Читать