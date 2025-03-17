Балы и вечеринки за шторами? На что партии тратят госфинансирование

Также государственные средства расходовались на кейтеринг и оплату работы официантов на рождественских вечеринках и других мероприятиях по сплочению членов партий. Подобные расходы перечислены в отчете Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), который в марте был подан правительству и в котором бюро дает оценку существующей модели государственного финансирования политических партий.

Как сообщила программа Латвийского телевидения "de facto", при следующем Сейме ситуация может измениться, так как БПБК призывает повысить прозрачность расходов и более строго оценивать целесообразность трат партий.

Лидер "Единства" и министр финансов Арвилс Ашераденс заявил, что партиям вскоре придется стать более экономными.

"Партии расходуют средства в соответствии с правилами, иначе надзорные органы этого бы не допустили. Однако нужны дискуссии экспертов, как и на что расходовать эти деньги и, если вы спросите меня, нужно ли сокращать эту статью расходов, то я скажу - да, ее нужно сокращать", - сказал министр.

Обнародованный БПБК отчет о том, как партии использовали полученное в 2023 году госфинансирование, стал первым случаем, когда общественность смогла увидеть, как именно партии тратили деньги налогоплательщиков.

В год, когда не было выборов и партии теоретически могли бы потратить больше денег на содержательные мероприятия, значительные суммы ушли на зарплаты, оплату аренды офисов и агитационных расходов - видимо, на погашение долгов после парламентских выборов. Обнародованные бюро данные также показывают, что в разделе "Содержательное обеспечение деятельности" партии, как правило, скрывают расходы на развлекательные мероприятия - балы и вечеринки.

(Lsm.lv)