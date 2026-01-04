Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 4. Января Завтра: Ilva, Ilvita, Spodra
Доступность

«Автобус раз в 15 минут — это насмешка!» Снова обсуждают общественный транспорт

Редакция PRESS 4 января, 2026 13:30

Важно 0 комментариев

LETA

Специалист по коммуникации и экоактивист Майя Крастиня, известная также своей борьбой против ночного шума в столице, опубликовала в соцсети "Х" твит, в котором критикует общественный транспорт в Риге. Примечательно, что это было сделано 2 января, когда этот самый транспорт курсировал по расписанию выходного дня.

"Один автобус раз в 15 минут в Иманту, где живут 40 тысяч рижан, это насмешка. Это реально получается один автобус в полчаса для тех, кто живёт в одном из концов Иманты. Неудивительно, что люди передвигаются на автомашинах", - пишет она.

При этом проживает автор поста вовсе не в Иманте, а на Кипсале, как выяснилось в комментариях, но почему бы и не поинтересоваться, как ходит транспорт в другие микрорайоны?

Твит не остался незамеченным - откликов на него довольно много. Вот наиболее характерные из них:

- В Иманту ходит 1-й трамвай, по выходным через каждые 10 минут в середине дня. 21-й автобус тоже близко от Эспланады.

- Передвигаться на автомашине - вовсе не преступление. И у всех участников движения в Риге есть и будут равноценные права!

- Чем Иманта на сей раз заслужила внимания и карканья? Тем, что от Планетария (зачёркнуто )  Кафедрального собора понадобилось на Кипсалу? Тогда есть ещё такой 53-й автобус. Это совершенно не новость, что в Риге транспорт курсирует редко. Зато долго: на многих "больших" маршрутах последний рейс - после 23:00.

- Маршрутов СЛИШКОМ МНОГО, мы транжирим то, что у нас есть, и бабкобусы никому, кроме бабушек, не годятся. Надо гораздо меньше и как минимум через каждые 15-20 минут, в топовое время - ещё чаще!

- Не поддерживаю дискриминацию бабушек! Старые люди у нас работают, участвуют в жизни внуков. Каждый обречённый рейс увеличивает число машин.

- Это что-то наподобие того, как с тем шумом, когда вы видите вещи только и исключительно со своей точки зрения. Этим 40 тысячам всем нужен прямой рейс на эту вашу КИПСАЛУ, в самом деле?

- ОТКУДА добраться домой, с Эспланады??? Может быть, ещё в Вецмилгравис съездите и пожалуйтесь, что у 40 тысяч жителей Иманты нет прямого рейса через каждые 5 минут? Центр маршрутов в любом крупном городе - окрестности центрального вокзала. Если хочешь направо/налево, всегда можно пересесть.

- В Дрейлини ходит один автобус в час.

- Я уже давно это говорю... Хотя мой ежедневный маршрут - хорошо если 5 км в одну сторону, на машине это - 20 минут, а вот на общественном... Как-то утром везла ребёнка в школу, а потом на работу... 1,5 часа.

- Зачем мне пересаживаться из тёплой и классной машины в зассанный и медленный автобус?

- Не хватило фото, насколько переполненным тот автобус был. Может, полный, а может, и пустой. Так обычно пишет пропаганда - даёт новость без поясняющего сюжета...

- На Мангальсалу, в Вецаки и Вецдаугаву ещё реже ходит...

- Каждому рижанину по автобусу.

- Я, правда, житель пригорода Риги. Но у меня в выходные, когда я могла бы с детьми поехать в Ригу, общественный транспорт не ходит вообще. Именно как Рига хочет, чтобы в городе было поменьше машин. К семейному врачу в рабочий день или в магазин тоже не попадаю, потому что поездку с коляской надо заказывать за 48 часов.

- В Иманту вообще-то ещё трамвай ходит, а в Болдераю - только 3-й автобус, и последний после 23, больше транспорта нет. Рижская дума когда пустила летом в другие районы ночной транспорт, в Болдерае не было.

- Я не понимаю. Вы реально не можете приспособиться? Раз в 30 минут вполне достаточно (плюс есть данные GPS). Я без проблем подстраиваюсь под 44-й или 56-й автобус, который ходит раз в час, когда надо. Всегда можно пройтись/пересесть и т.д. Данные GPS есть. Нечего ныть.

- Ну, "Прогрессивные" старательно делают всё, чтобы извести автомашины в Риге. Сегодня велодорожки полные. 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ
Важно

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже
Важно

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной
Важно

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Читать
Загрузка

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Читать

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Читать

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

Читать

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

Важно 15:16

Важно 0 комментариев

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Читать

Скончалась писательница Нора Икстена

История и культура 13:53

История и культура 0 комментариев

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

Читать

Юревицс: этот год может пройти под знаком популизма; один из приоритетов — госязык

Мнения 13:34

Мнения 0 комментариев

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Читать