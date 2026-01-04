«Автобус раз в 15 минут — это насмешка!» Снова обсуждают общественный транспорт

"Один автобус раз в 15 минут в Иманту, где живут 40 тысяч рижан, это насмешка. Это реально получается один автобус в полчаса для тех, кто живёт в одном из концов Иманты. Неудивительно, что люди передвигаются на автомашинах", - пишет она.

При этом проживает автор поста вовсе не в Иманте, а на Кипсале, как выяснилось в комментариях, но почему бы и не поинтересоваться, как ходит транспорт в другие микрорайоны?

Твит не остался незамеченным - откликов на него довольно много. Вот наиболее характерные из них:

- В Иманту ходит 1-й трамвай, по выходным через каждые 10 минут в середине дня. 21-й автобус тоже близко от Эспланады.

- Передвигаться на автомашине - вовсе не преступление. И у всех участников движения в Риге есть и будут равноценные права!

- Чем Иманта на сей раз заслужила внимания и карканья? Тем, что от Планетария (зачёркнуто ) Кафедрального собора понадобилось на Кипсалу? Тогда есть ещё такой 53-й автобус. Это совершенно не новость, что в Риге транспорт курсирует редко. Зато долго: на многих "больших" маршрутах последний рейс - после 23:00.

- Маршрутов СЛИШКОМ МНОГО, мы транжирим то, что у нас есть, и бабкобусы никому, кроме бабушек, не годятся. Надо гораздо меньше и как минимум через каждые 15-20 минут, в топовое время - ещё чаще!

- Не поддерживаю дискриминацию бабушек! Старые люди у нас работают, участвуют в жизни внуков. Каждый обречённый рейс увеличивает число машин.

- Это что-то наподобие того, как с тем шумом, когда вы видите вещи только и исключительно со своей точки зрения. Этим 40 тысячам всем нужен прямой рейс на эту вашу КИПСАЛУ, в самом деле?

- ОТКУДА добраться домой, с Эспланады??? Может быть, ещё в Вецмилгравис съездите и пожалуйтесь, что у 40 тысяч жителей Иманты нет прямого рейса через каждые 5 минут? Центр маршрутов в любом крупном городе - окрестности центрального вокзала. Если хочешь направо/налево, всегда можно пересесть.

- В Дрейлини ходит один автобус в час.

- Я уже давно это говорю... Хотя мой ежедневный маршрут - хорошо если 5 км в одну сторону, на машине это - 20 минут, а вот на общественном... Как-то утром везла ребёнка в школу, а потом на работу... 1,5 часа.

- Зачем мне пересаживаться из тёплой и классной машины в зассанный и медленный автобус?

- Не хватило фото, насколько переполненным тот автобус был. Может, полный, а может, и пустой. Так обычно пишет пропаганда - даёт новость без поясняющего сюжета...

- На Мангальсалу, в Вецаки и Вецдаугаву ещё реже ходит...

- Каждому рижанину по автобусу.

- Я, правда, житель пригорода Риги. Но у меня в выходные, когда я могла бы с детьми поехать в Ригу, общественный транспорт не ходит вообще. Именно как Рига хочет, чтобы в городе было поменьше машин. К семейному врачу в рабочий день или в магазин тоже не попадаю, потому что поездку с коляской надо заказывать за 48 часов.

- В Иманту вообще-то ещё трамвай ходит, а в Болдераю - только 3-й автобус, и последний после 23, больше транспорта нет. Рижская дума когда пустила летом в другие районы ночной транспорт, в Болдерае не было.

- Я не понимаю. Вы реально не можете приспособиться? Раз в 30 минут вполне достаточно (плюс есть данные GPS). Я без проблем подстраиваюсь под 44-й или 56-й автобус, который ходит раз в час, когда надо. Всегда можно пройтись/пересесть и т.д. Данные GPS есть. Нечего ныть.

- Ну, "Прогрессивные" старательно делают всё, чтобы извести автомашины в Риге. Сегодня велодорожки полные.