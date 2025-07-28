Брокер по недвижимости «Capital Team» Шарун Жилиньскас подсчитал, что сегодня средняя цена квадратного метра в Висагинасе составляет 800 евро. В 2021 году она была около 500 евро. За такую сумму можно приобрести жилье, которое потребует ремонта. Однако, несмотря на рост цен на квартиры, даже латыши, по словам мэра, хотят приобрести здесь жилье и разговаривают с владельцами съемных квартир о возможности их покупки.

«Наша цель — сделать город более доступным: на автомобиле, автобусе и поезде. Мы скорректировали расписание поездов и сделали общественный транспорт бесплатным. Уровень медицины и услуг в нашей стране довольно высокий. Мы приняли стратегическое решение, что культурные мероприятия, которые проходят в крупных городах, должны по возможности проводиться и здесь. Особенно развито неформальное образование. Висагинас идеально подходит для молодых семей», — рассказывает Галагужас.

Висагинас — город и центр муниципалитета в северо-восточной части Литвы, недалеко от озера Друкшяй и границы с Латвией и Белоруссией. Более половины (55%) жителей города — русские.

(Почему то, добавим от себя, ни национальный состав города ни близость к границе недружественной Белоруссии их не смущает. Почему бы?).