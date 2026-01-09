Астрономы нашли «провалившуюся галактику»: она вся из тьмы

Объект находится примерно в 14 миллионах световых лет от Земли, на окраине спиральной галактики Мессье 94, и выглядит как компактное сферическое облако газа. Главное в нём то, чего там нет: звёзд.

Тёмная материя — одна из самых больших загадок современной науки. Считается, что она составляет около 85% всей материи во Вселенной, формируя галактики и крупномасштабную структуру космоса. Но напрямую увидеть её невозможно — она не излучает свет.

Cloud-9 может быть редким примером так называемой «провалившейся галактики» — объекта, в котором есть тёмная материя и газ, но не хватило массы, чтобы запустить звёздообразование.

Наблюдения телескопа Hubble показали: внутри облака действительно нет звёзд. Радионаблюдения выявили нейтральный водород, а расчёты указывают, что газа там примерно на миллион масс Солнца. Но чтобы удерживать это облако в таком виде, требуется куда больше гравитации.

По оценкам астрономов, Cloud-9 может содержать до 5 миллиардов солнечных масс тёмной материи. Именно она, как считают исследователи, служит «невидимым каркасом», удерживающим газ вместе.

«Это окно в тёмную Вселенную», — говорят учёные. По их словам, объект находится на тонкой грани: у него достаточно массы, чтобы удерживать газ, но недостаточно — чтобы газ сжался и зажёг звёзды.

Cloud-9 обнаружили несколько лет назад при поиске облаков водорода с помощью китайского радиотелескопа FAST. Последующие наблюдения с Very Large Array и Green Bank Telescope подтвердили его необычную структуру, а Hubble окончательно показал отсутствие звёзд.

Учёные не исключают, что Cloud-9 — временное состояние. В будущем он может либо:

набрать массу и превратиться в «поздно родившуюся» галактику,

либо, наоборот, потерять газ и исчезнуть, приближаясь к Мессье 94.

Не все астрономы уверены, что перед нами именно реликт тёмной материи. Некоторые считают, что внутри может скрываться чрезвычайно тусклая галактика, пока недоступная даже для Hubble. Но именно эта неопределённость делает объект особенно ценным.

Если удастся найти больше таких облаков, они могут помочь не только понять, как формируются галактики, но и сузить круг гипотез о природе тёмной материи — одной из главных загадок современной физики.

Иногда самое важное во Вселенной —

это то, что почти не светится.