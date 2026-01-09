Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Астрономы нашли «провалившуюся галактику»: она вся из тьмы

Редакция PRESS 9 января, 2026 18:13

Наука 0 комментариев

Астрономы, возможно, обнаружили совершенно новый тип космического объекта — почти невидимое «облако», состоящее в основном из тёмной материи. Его прозвали Cloud-9.

Объект находится примерно в 14 миллионах световых лет от Земли, на окраине спиральной галактики Мессье 94, и выглядит как компактное сферическое облако газа. Главное в нём то, чего там нет: звёзд.

Тёмная материя — одна из самых больших загадок современной науки. Считается, что она составляет около 85% всей материи во Вселенной, формируя галактики и крупномасштабную структуру космоса. Но напрямую увидеть её невозможно — она не излучает свет.

Cloud-9 может быть редким примером так называемой «провалившейся галактики» — объекта, в котором есть тёмная материя и газ, но не хватило массы, чтобы запустить звёздообразование.

Наблюдения телескопа Hubble показали: внутри облака действительно нет звёзд. Радионаблюдения выявили нейтральный водород, а расчёты указывают, что газа там примерно на миллион масс Солнца. Но чтобы удерживать это облако в таком виде, требуется куда больше гравитации.

По оценкам астрономов, Cloud-9 может содержать до 5 миллиардов солнечных масс тёмной материи. Именно она, как считают исследователи, служит «невидимым каркасом», удерживающим газ вместе.

«Это окно в тёмную Вселенную», — говорят учёные. По их словам, объект находится на тонкой грани: у него достаточно массы, чтобы удерживать газ, но недостаточно — чтобы газ сжался и зажёг звёзды.

Cloud-9 обнаружили несколько лет назад при поиске облаков водорода с помощью китайского радиотелескопа FAST. Последующие наблюдения с Very Large Array и Green Bank Telescope подтвердили его необычную структуру, а Hubble окончательно показал отсутствие звёзд.

Учёные не исключают, что Cloud-9 — временное состояние. В будущем он может либо:

набрать массу и превратиться в «поздно родившуюся» галактику,
либо, наоборот, потерять газ и исчезнуть, приближаясь к Мессье 94.
Не все астрономы уверены, что перед нами именно реликт тёмной материи. Некоторые считают, что внутри может скрываться чрезвычайно тусклая галактика, пока недоступная даже для Hubble. Но именно эта неопределённость делает объект особенно ценным.

Если удастся найти больше таких облаков, они могут помочь не только понять, как формируются галактики, но и сузить круг гипотез о природе тёмной материи — одной из главных загадок современной физики.

Иногда самое важное во Вселенной —
это то, что почти не светится. 

Главные новости

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас
Важно

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Важно

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике (3)

Латвия напрасно отталкивает русскоязычных, пишет Economist
Важно

Латвия напрасно отталкивает русскоязычных, пишет Economist

Почему Евросоюз пошел на сделку с Южной Америкой?

Мир 19:51

Мир 0 комментариев

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Читать
Тогда США придётся выбирать между Гренландией и НАТО: Трамп угрожает Европе

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

Читать

Пятый перехват подряд: США расширяет охоту за танкерами

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

Читать

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

Читать

БАДы снова попали «на карандаш»: в очередной добавке обнаружено нечто не то

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Биологически активные добавки (БАДы), которые в латвийских официальных документах проходят как просто «пищевые добавки», почти всегда являются объектом навязчивой рекламы. Нам предлагают средство то для улучшения потенции, то для успокоения нервной системы, то для наращивания мышечной массы или повышения иммунитета... Между тем эти препараты с завидной регулярностью попадают в систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах, через которую страны ЕС оперативно обмениваются информацией о появлении на рынке некачественной продукции.

Биологически активные добавки (БАДы), которые в латвийских официальных документах проходят как просто «пищевые добавки», почти всегда являются объектом навязчивой рекламы. Нам предлагают средство то для улучшения потенции, то для успокоения нервной системы, то для наращивания мышечной массы или повышения иммунитета... Между тем эти препараты с завидной регулярностью попадают в систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах, через которую страны ЕС оперативно обмениваются информацией о появлении на рынке некачественной продукции.

Читать

Зима настала — ноги раскидало: как не стать жертвой обледеневших улиц и тротуаров

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В этом году первым испытанием для рижан стал ледяной дождь, обрушившийся на столицу в последних числах ноября. А в первой половине декабря установилась идеальная для гололеда погода: подтаявший днем из-за плюсовой температуры снег ночью, когда подмораживает, превращается в лед. В результате риск получить травму при падении многократно возрастает. Как же удержать равновесие в такой ситуации?

В этом году первым испытанием для рижан стал ледяной дождь, обрушившийся на столицу в последних числах ноября. А в первой половине декабря установилась идеальная для гололеда погода: подтаявший днем из-за плюсовой температуры снег ночью, когда подмораживает, превращается в лед. В результате риск получить травму при падении многократно возрастает. Как же удержать равновесие в такой ситуации?

Читать