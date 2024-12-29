Андрей Козлов: 2024-й – год растущей бедности и угасающей надежды, но перемены близки!

О главных событиях уходящего года и о том, что нам ждать в наступающем году

Почти 22 процента латвийцев подвержены риску нищеты. И это данные за 2023-ий год. В уходящем же году, рискнем предположить, количество тех жителей страны, которые оказались на грани нищеты, стали еще больше - этому ну очень способствовал рост цен на все продукты и услуги. Член партии "Стабильности!" Андрей Козлов подвел "социальные" и не только итоги года, а также высказал свои прогнозы на год следующий.

- Андрей, на Ваш взгляд, какие события в 2024-м были самыми заметными, важными?

- Это для правящих важны были и в уходящем году, и в прошлые годы различные подковерные игры вроде выборов президента Банка Латвии. Впрочем, и эта игра закончилась позорным провалом - "главного банкира" так и не избрали. А для оппозиционной партии "Стабильности!", которую я тоже представляю, важны совершенно другие вопросы - прежде всего, социально-экономические. Это и размер минимальных пенсий и пособий, это вопросы поддержки семей с детьми... Реальность такова, что эти темы в 2024-м оказались "за пределами" интересов правительства и сеймовского большинства. В бюджет следующего года не заложено ни повышения пособий по рождению ребенка, ни семейных пособий. Латвия бьет все рекорды по низкой рождаемости, но власти вообще этой проблемой не интересуются. А все бюджетные предложения по поддержке семей с детьми, подготовленные депутатами "Стабильности!", были отклонены.

Беда нынешних правителей Латвии в том, что они... изображают видимость работы, красиво выступают, долго обещают, но ничего не делают. Посмотрите на цены в магазинах! Они растут не по месяцам, не по неделям, а по дням. И что же? Вот уже два месяца министр экономики носится с каким-то утопическим планом, который все равно не будет реализован. Торговые сети вкупе с Брюсселем просто не позволят регулировать цены. Но зато "пиар" правящие сделают - мол, мы же хотели, мы героически сражались с алчными торговцами, однако обстоятельства были сильнее нас.

А между тем все больше латвийцев с трудом сводят концы с концами. Государство готово вложить баснословные средства в никому не нужный проект Rail Baltica, но только не повысить социальные пособия и не увеличить количество бесплатных обедов для малоимущих.

Кстати, о Rail Baltica. Я очень надеялся, что в этом году у властей хватит ума и совести, чтобы остановить этот проект и тем самым спасти сотни миллионов и даже миллиардов евро. Часть средств можно было бы направить на модернизацию и расширение существующей железной дороги, на ремонты региональных дорог. Это был бы самый лучший вклад и в экономическое развитие, и даже в "оборонную мобильность", о которой так любят говорить правящие политики.

- В следующем году главным событием, наверное, будут муниципальные выборы. На какое представительство в новой Рижской думе рассчитывает партия "Стабильности!"?

- Прежде всего, мы рассчитываем, точнее - даже уверены, на высокую активность рижан на предстоящих 7-го июня выборах. Народ действительно не просто ждет, а требует перемен в Риге! Нынешние "хозяева" Риги, простите, показали, что они никакие не хозяева города, им наш любимый город чужд, они к нему равнодушны. А чем можно еще объяснить такое бездарное управление городом? За почти 5 лет у власти нынешняя коалиция превратила исторический центр города в пустыню, город стал грязным и серым. Я уже не говорю о войне с памятниками и названиями улиц, которую развернули правящие!

Партия "Стабильности!" пойдет в каждый микрорайон, на каждую улицу, в каждый двор - будем общаться с рижанами, получать от них задания и сделаем все, чтобы сменить нынешнюю власть в городе и начать оздоравливать Ригу! Всех читателей press.lv с наступающим Новым годом - пусть в вашем доме царит достаток, здоровья и успехом всем в 2025-м году. И знайте: "Стабильности!" сделает все возможное, чтобы улучшить ситуацию в стране и в Риге!