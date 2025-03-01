Агентство занятости приглашает на бесплатные курсы латышского; планируется набрать 500 человек

Участвовать в занятиях могут трудоустроенные и самозанятые лица, чьи образование и навыки недостаточны, чтобы конкурировать на рынке труда, в возрасте от 50 лет и старше, а также имеющие инвалидность (в том числе если оформление инвалидности прогнозируется). Претендент должен соответствовать хотя бы одному из этих критериев.

Обучение будет проводиться бесплатно, оно осуществляется с использованием купонов.

Подавать заявки можно будет на сайте ГАЗ. Информация о занятиях доступна здесь.

Планируется, что в занятиях будут участвовать до 500 человек.