А мы пока привычно засунем голову в песок: Садрис Точс поразмышлял о встрече Путина и Трампа

Знаете, что это? Это политика страуса. Не видеть то, что не нравится. Способствует ли засовывание головы в песок повышению безопасности? Совсем наоборот. Это подходит только для поддержания иллюзий.

Способствуют ли иллюзии безопасности? Совсем наоборот. Следование иллюзиям часто заканчивается печальными последствиями.

Конечно, встреча Трампа и Путина — горячая картошка. Те, кто ругал Трампа, хотят ругать его и дальше. Но нельзя. Президент США! Кто может реально защитить европейские страны? США! Тогда мы как-то попытаемся скрыть эту новость. Может, ничего и не будет. Может, все будет по-старому.

Однако что-то подсказывает, что ничего по старому не будет. Потому что все эти грандиозные, страшные события как раз говорят нам, что все не останется по-старому. Только знаете, в чем разница? Раньше нам говорили, что останется. Точнее, заставляли нас думать, что мы знаем, что останется. А теперь ключевое слово – неопределенность. Нас держат в полной неопределенности. Но это не значит, что эта неопределенность - для всех. Если уборщица не знает планов развития компании, это не значит, что их нет. Посмотрим, что придумали господа и что будет объявлено народу после встречи президентов. Это важно".