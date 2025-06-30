А моральный ущерб? Тысячи норвежцев ошибочно известили о выигрыше в лотерею

В пресс-релизе Norsk Tipping сообщила, что удалила неверные суммы призов со своего сайта и приложения в пятницу вечером, а в субботу вечером на платформы был загружен правильный обзор призов.

По словам представителей Norsk Tipping, никаких неправильных выплат произведено не было.

После резкой критики со стороны норвежского регулятора азартных игр, а также от клиентов, оставшихся разочарованными, компания признала, что критика была "оправданной".

В субботу генеральный директор компании Тонье Сагстуен принесла извинения и подала заявление об отставке.

"Я получила множество сообщений от людей, которые успели построить планы на отпуск, покупку квартиры или перепланировку, прежде чем поняли, что сумма была неверной. Им я могу только сказать: Сочувствую! Но я понимаю, что это слабое утешение", - сказал Сагстуен, который стал генеральным директором компании в сентябре 2023 года, проработав в ней с 2014 года.

Генеральный директор лотереи уходит в отставку

Сагстуен подала заявление об отставке после экстренного совещания совета директоров Norsk Tipping и министерства культуры Норвегии в субботу утром.

Сильвия Брустад, председатель совета директоров Norsk Tipping, объявила, что "совет директоров и Тонье [Сагстуен] пришли к выводу, что самое главное сейчас - успокоить компанию и начатые важные процессы улучшения".

"Именно поэтому Тонье сама решила уйти с поста генерального директора после многих месяцев напряженной работы. Совет директоров единогласно поддержал ее в этом решении", - добавил Брустад.

В пресс-релизе Norsk Tipping говорится, что за последний год компания столкнулась с целым рядом технических проблем, "первопричина которых уходит корнями в далекое прошлое".

Хотя компания заявила, что ошибка с суммами призов не была технической, она сообщила, что будет начато расследование, чтобы определить, как произошел инцидент, и предотвратить повторение подобного.