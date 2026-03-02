75% женщин не знают об этом эффекте менопаузы… А врачи лечат «депрессию»

Но то, что менопауза может спровоцировать серьёзные психические расстройства, знают лишь 28% женщин. Такие данные показал опрос YouGov.

Почти три из четырёх — не подозревают.

Королевский колледж психиатров Великобритании впервые выпустил отдельный документ о влиянии менопаузы на психическое здоровье. Причина — цифры.

В период перименопаузы:

риск развития биполярного расстройства увеличивается более чем в два раза;

вероятность клинической депрессии выше на 30%;

возможны рецидивы расстройств пищевого поведения;

уровень самоубийств у женщин этого возраста выше.

При этом большинство женщин связывают менопаузу только с физическими симптомами.

История 43-летней женщины звучит пугающе знакомо. В 35 лет у неё начались сильная усталость, апатия и «туман в голове». Врач назначил антидепрессанты. Потом увеличил дозу. Потом поменял препарат. Так продолжалось семь лет.

О перименопаузе никто не говорил.

Диагноз поставили только спустя годы. После начала гормональной терапии она смогла полностью отказаться от антидепрессантов.

Эксперты настаивают: врачей нужно обучать лучше, а симптомы у женщин 35–45 лет не списывать автоматически на «стресс» или «депрессию».

В Великобритании уже обсуждают изменения в системе здравоохранения и дополнительное финансирование психиатрической помощи.

Сколько женщин в Европе сейчас лечат последствия, не зная причины — вопрос остаётся.