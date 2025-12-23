Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija
Доступность

До 90% доходов латвийских крестьян — дотации ЕС. Сейчас их сокращают. Значит, хана?

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 10:57

Важно 0 комментариев

Латвийские крестьяне на акции протеста у здания Кабинета министров.

Европейские фермеры бунтуют против Еврокомиссии. Суть конфликта заключается в том, что руководство ЕС хотят снизить инфляцию за счет упрощения импорта продуктов питания, что грозит европейскому сельскому хозяйству разорением, сообщает "Неаткарига". Речь идет о запланированном соглашении о свободной торговле между ЕС и южноамериканскими странами Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем, входящими в блок свободной торговли «Меркосур».

В пятницу из Брюсселя пришла новость, что протесты фермеров сорвали подписание соглашения, которое было запланировано на субботу в Бразилии. Официально оно отложено до следующего года. Выиграно время, чтобы продолжить споры о деньгах, с помощью которых Европа могла бы поддержать своих фермеров.

Министр сельского хозяйства Латвии Арманд Краузе 17 декабря выступил в Елгаве на конференции «На пути к здоровому сельскому хозяйству». Интересное название конференции, если учесть озвученные на ней данные: в Латвии около 45 тысяч мелких и средних фермерских хозяйств 80-95% своих доходов получают за счет дотаций ЕС, у 5,2 тысяч фермерских хозяйств, которые считаются крупными латвийскими производителями, эта доля составляет 60-65%.

Другими словами, Евросоюз оплачивает своим жителям их еду - начиная с выращенного урожая и до подачи блюд на тарелке в ресторане. Но делается это за счет взносов самих европейцев через государственные бюджеты в общую казну ЕС. Однако теперь Еврокомиссия не хочет или не может дотировать фермеров в таком же объеме как раньше. Краузе анонсировал «сокращение финансирования сельского хозяйства на 24%». Как при этмо сдержать рост цен? Элементарно - открыть европейский рынок для вкусных и питательных аргентинских стейков. Но это приведет к последствиям, весьма неприятным для сельского хозяйства целого ряда европейских стран.

10 ноября министр иностранных дел Латвии Байба Браже публично заявила, что подготовленный к заключению договор с "Меркосур" будет способствовать экспорту Европы и Латвии на новые рынки, созданию новых рабочих мест в Латвии и т. д. Трудно представить, как обещания Браже могут сбыться именно в Латвии, где конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции подрывается как «зеленым курсом», так и самыми низкими в ЕС субсидиями на сельское хозяйство. В ЕС страна-чемпион по получению поддержки получает 177% от среднего уровня, а последнее место — 74% от средней поддержки - угадайте за кем. Совершенно верно - за Латвией.

Признавая, что в Западной Европе производственные затраты также выше, Латвия не требует выравнивания поддержки, но требует увеличения поддержки для себя до 90% от среднего уровня ЕС. Но в случае, если на наш рынок поступит еще более дешевая продукция "Меркосур", то судьба латвийских продуктов станет очень сомнительной. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси
Важно

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз
Важно

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз (3)

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью
Важно

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

Важно 11:38

Важно 0 комментариев

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Читать
Загрузка

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 11:29

Новости Латвии 0 комментариев

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Читать

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

Выбор редакции 11:24

Выбор редакции 0 комментариев

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Читать

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь!

Новости Латвии 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

Мир 11:18

Мир 0 комментариев

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Читать

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

Важно 11:16

Важно 0 комментариев

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

Читать