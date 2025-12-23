В пятницу из Брюсселя пришла новость, что протесты фермеров сорвали подписание соглашения, которое было запланировано на субботу в Бразилии. Официально оно отложено до следующего года. Выиграно время, чтобы продолжить споры о деньгах, с помощью которых Европа могла бы поддержать своих фермеров.

Министр сельского хозяйства Латвии Арманд Краузе 17 декабря выступил в Елгаве на конференции «На пути к здоровому сельскому хозяйству». Интересное название конференции, если учесть озвученные на ней данные: в Латвии около 45 тысяч мелких и средних фермерских хозяйств 80-95% своих доходов получают за счет дотаций ЕС, у 5,2 тысяч фермерских хозяйств, которые считаются крупными латвийскими производителями, эта доля составляет 60-65%.

Другими словами, Евросоюз оплачивает своим жителям их еду - начиная с выращенного урожая и до подачи блюд на тарелке в ресторане. Но делается это за счет взносов самих европейцев через государственные бюджеты в общую казну ЕС. Однако теперь Еврокомиссия не хочет или не может дотировать фермеров в таком же объеме как раньше. Краузе анонсировал «сокращение финансирования сельского хозяйства на 24%». Как при этмо сдержать рост цен? Элементарно - открыть европейский рынок для вкусных и питательных аргентинских стейков. Но это приведет к последствиям, весьма неприятным для сельского хозяйства целого ряда европейских стран.

10 ноября министр иностранных дел Латвии Байба Браже публично заявила, что подготовленный к заключению договор с "Меркосур" будет способствовать экспорту Европы и Латвии на новые рынки, созданию новых рабочих мест в Латвии и т. д. Трудно представить, как обещания Браже могут сбыться именно в Латвии, где конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции подрывается как «зеленым курсом», так и самыми низкими в ЕС субсидиями на сельское хозяйство. В ЕС страна-чемпион по получению поддержки получает 177% от среднего уровня, а последнее место — 74% от средней поддержки - угадайте за кем. Совершенно верно - за Латвией.

Признавая, что в Западной Европе производственные затраты также выше, Латвия не требует выравнивания поддержки, но требует увеличения поддержки для себя до 90% от среднего уровня ЕС. Но в случае, если на наш рынок поступит еще более дешевая продукция "Меркосур", то судьба латвийских продуктов станет очень сомнительной.