5 симптомов после гриппа, при которых нельзя ждать: предупреждают медики

Редакция PRESS 5 января, 2026 17:32

Азбука здоровья 0 комментариев

После гриппа слабость может держаться несколько дней — это нормально.
Но врачи ведущих клиник США и Европы предупреждают: есть симптомы, при которых ожидание может быть опасным. В таких случаях риск тяжёлых осложнений — от пневмонии до проблем с сердцем и дыханием — резко возрастает.

❗ Вот 5 признаков, при которых медики советуют обращаться за помощью немедленно
1️⃣ Одышка или ощущение нехватки воздуха
Если после гриппа становится трудно дышать, дыхание учащается или появляется чувство, что «не хватает воздуха», это может быть признаком воспаления лёгких или других серьёзных осложнений. Врачи подчёркивают: такой симптом нельзя игнорировать.

2️⃣ Сильная или постоянная боль, давление в груди
Боль или сдавливание в груди после инфекции может указывать не только на проблемы с лёгкими, но и на возможные сердечные осложнения. Медицинские центры рекомендуют не ждать, если боль не проходит или усиливается.

3️⃣ Спутанность сознания, резкая слабость или необычная сонливость
Внезапная дезориентация, сильная апатия или ощущение «провалов» в сознании — тревожный сигнал. По данным клиник, это может означать, что организм не справляется с последствиями инфекции.

4️⃣ Симптомы ушли — и вернулись снова
Если после гриппа стало легче, но через несколько дней снова поднялась температура, усилился кашель или появилось новое ухудшение, врачи часто подозревают присоединившуюся бактериальную инфекцию.

5️⃣ Ухудшение состояния у людей из групп риска
Пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом должны обращаться к врачу раньше, чем обычно — особенно если улучшения нет или симптомы усиливаются.

Эти предупреждения основаны на рекомендациях Centers for Disease Control and Prevention (США), а также крупных клиник, включая Cleveland Clinic и Northwestern Medicine. Речь идёт не о редких исключениях, а о ситуациях, когда медики прямо советуют не ждать и не «терпеть».

«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP
«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США
«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс
Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

