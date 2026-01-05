5 симптомов после гриппа, при которых нельзя ждать: предупреждают медики

❗ Вот 5 признаков, при которых медики советуют обращаться за помощью немедленно

1️⃣ Одышка или ощущение нехватки воздуха

Если после гриппа становится трудно дышать, дыхание учащается или появляется чувство, что «не хватает воздуха», это может быть признаком воспаления лёгких или других серьёзных осложнений. Врачи подчёркивают: такой симптом нельзя игнорировать.

2️⃣ Сильная или постоянная боль, давление в груди

Боль или сдавливание в груди после инфекции может указывать не только на проблемы с лёгкими, но и на возможные сердечные осложнения. Медицинские центры рекомендуют не ждать, если боль не проходит или усиливается.

3️⃣ Спутанность сознания, резкая слабость или необычная сонливость

Внезапная дезориентация, сильная апатия или ощущение «провалов» в сознании — тревожный сигнал. По данным клиник, это может означать, что организм не справляется с последствиями инфекции.

4️⃣ Симптомы ушли — и вернулись снова

Если после гриппа стало легче, но через несколько дней снова поднялась температура, усилился кашель или появилось новое ухудшение, врачи часто подозревают присоединившуюся бактериальную инфекцию.

5️⃣ Ухудшение состояния у людей из групп риска

Пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом должны обращаться к врачу раньше, чем обычно — особенно если улучшения нет или симптомы усиливаются.

Эти предупреждения основаны на рекомендациях Centers for Disease Control and Prevention (США), а также крупных клиник, включая Cleveland Clinic и Northwestern Medicine. Речь идёт не о редких исключениях, а о ситуациях, когда медики прямо советуют не ждать и не «терпеть».