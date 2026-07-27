В результате стрельбы на фуд-фестивале в Сиэтле погибли два человека, еще по меньшей мере пятеро, в том числе и маленький ребенок, получили ранения. Инцидент произошел вечером в воскресенье в комплексе Seattle Center, где проходил гастрономический праздник Bite of Seattle.
В расположенном неподалёку медицинском центре Harborview сообщили, что один из раненых находится в критическом состоянии.
Очевидцы рассказывают панике, возникшей в разгар праздника. Эстан Ваконабо со своей девушкой стоял в очереди к фотобудке, когда увидел бегущих. «Люди прятались и толкались, падали на землю, переворачивались детские коляски», — рассказал он, добавив, что именно тогда он услышал выстрелы. — Как только я услышал это «pop, pop, pop», я понял, что это стрелок».
Полицейские на месте стрельбы в комплексе Seattle Center во время фестиваля еды Bite of Seattle. Воскресенье, 26 июля 2026 года, Сиэтл, штат Вашингтон Lindsey Wasson/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Отведя подругу в безопасное место, Ваконабо вернулся к месту происшествия, чтобы сделать фотографии для передачи полиции, на земле, по его словам, лежали нескольких пострадавших.
Департамент полиции Сиэтла сообщил в соцсети X, что ведет расследование случившегося. Жителей попросили не приближаться к району стрельбы.
Фуд-фестиваль в Сиэтле проводится с 1982 года и, по данным организаторов, собирает более 350 000 посетителей. Мероприятие длится три дня.
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