Полицейские на месте стрельбы в комплексе Seattle Center во время фестиваля еды Bite of Seattle. Воскресенье, 26 июля 2026 года, Сиэтл, штат Вашингтон Lindsey Wasson/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Отведя подругу в безопасное место, Ваконабо вернулся к месту происшествия, чтобы сделать фотографии для передачи полиции, на земле, по его словам, лежали нескольких пострадавших.

Департамент полиции Сиэтла сообщил в соцсети X, что ведет расследование случившегося. Жителей попросили не приближаться к району стрельбы.

Фуд-фестиваль в Сиэтле проводится с 1982 года и, по данным организаторов, собирает более 350 000 посетителей. Мероприятие длится три дня.