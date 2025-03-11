«Зло в чистом виде»: звезда хэви-метала Оззи Осборн в гневе на охотников из Латвии

Музыкант критикует предложения для охотников на сайте bookyourhunt.com. Владельцы живут в Австрии, США и Южной Африке, но предлагают охотникам туры во множестве стран. В числе этих государств — и Латвия. Поездка на бобровую загонную охоту с собаками в Латвии обойдется желающим в 666 фунтов (800 евро) — и у Осборна это предложение вызвало гнев.

«Сносить бульдозерами дома этих бедных, невинных бобров, а затем натравливать на них своры собак — это чистое зло», — заявил он The Mirror. Звезда Black Sabbath сказал, что даже самые извращенные умы хэви-метала не поймут такую жестокость.

В качестве организатора охоты в Латвии издание называет Артура Прентиса. (Туры, описание и цена которых совпадает с данными Mirror, в Латвии устраивает некий Артур Пенцис, убедился в Интернете LSM+.) Прентис, предложение которого вызвало столь острую реакцию Осборна, обещает клиентам «незабываемые впечатления», объясняя, как всё происходит: «Днем трактора разрушают бобровые плотины, и охотники с собаками преследуют бобров».

«Я не могу поверить, что есть люди, которые будут платить за убийство этих животных ради развлечения. Как, черт возьми, это разрешено?» — возмущается 76-летний Оззи. На это Прентис возразил, пишет The Mirror:

«Странно слышать жалобы от человека, который откусил голову живой летучей мыши на сцене. В Латвии популяция бобров очень велика, и охота на них на 100% легальна. Они наносят ущерб лесному хозяйству, одной из основных производственных отраслей в стране. Вот почему популяцию бобров нужно контролировать. Мы рады приветствовать охотников из-за рубежа».

Кампания по запрету трофейной охоты призывает правительство Великобритании запретить импорт охотничьих трофеев. Между тем, ситуация с популяцией бобров в Великобритании кардинально отличается от латвийской: на прошлой неделе дикие бобры были впервые законно выпущены в реки Англии спустя 400 лет после их вымирания в стране.