Жёлтое предупреждение, переходящее в оранжевое: в Латвии бушует непогода

Утром на востоке страны ожидается снегопад. Дороги будут скользкими, а видимость ухудшится.

Ожидается западный, северо-западный ветер порывами до 16-21 метра в секунду, на побережье - до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге в первой половине дня временами ожидается дождь, во второй половине дня небо прояснится. Будет дуть западный, северо-западный ветер порывами до 17-22 метров в секунду, утром - до 25-26 метров в секунду. Температура воздуха составит +6...+7 градусов.

В связи с сильным ветром на большей части территории Латвии объявлено желтое предупреждение, в прибрежных районах - оранжевое. Сильный ветер может ломать ветви деревьев, переносить по воздуху незакрепленные предметы и причинять другие разрушения. Также возможны перебои с электроснабжением, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На востоке страны объявлено желтое предупреждение о снегопаде, который может затруднить движение на дорогах, привести к повреждению линий электропередачи, а ветви деревьев могут ломаться под тяжестью снега.

...Утром в понедельник в Риге ожидается очень сильный ветер, предупреждают Государственная пожарно-спасательная служба.

В столице в период с 7 до 11 часов утра северо-западного ветра западный ветер усилится с порывами до 25-27 метров в секунду.

Из-за сильного ветра объявлено оранжевое предупреждение.