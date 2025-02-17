Жёлтое предупреждение о сильном снегопаде: снежный понедельник

В западной и центральной частях страны действует желтое предупреждение о сильном снегопаде, выпущенное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Видземе, как и в других частях страны, будет светить солнце. Ожидается слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Дороги будут скользкими.

Максимальная температура воздуха +1..-4 градуса.

В Риге некоторое время ожидается снег, ветер ослабеет, температура воздуха поднимется до нуля.

На погоду влияет область низкого давления. Атмосферное давление 1015-1018 гектопаскалей на уровне моря.

