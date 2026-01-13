Пришло время помочь Европе: через год Латвии придется отчитаться

В декабре прошлого года Совет ЕС в письменной процедуре утвердил решение о создании первого резерва миграционной солидарности на 2026 год, который является частью процесса реализации механизма солидарности Пакта ЕС о миграции и убежище. Механизм солидарности предусматривает участие государств — членов ЕС в совместном управлении миграционной ситуацией, оказывая поддержку тем странам ЕС, которые сталкиваются с повышенным миграционным давлением. Несмотря на то что решение, помимо Латвии, не поддержали ещё пять государств-членов, оно было принято квалифицированным большинством голосов.

Изначально Латвии предстояло выбрать один из трёх видов вклада солидарности: переселение примерно 100 человек из других государств ЕС, перечисление около 2 миллионов евро другим странам либо реализация альтернативных мер поддержки, направленных на снижение миграционной нагрузки в основных странах прибытия, например предоставление экспертных знаний или технической помощи.

Латвия не поддержала первые два варианта, считая, что находится в особой ситуации, поскольку сама сталкивается с усиленным давлением нелегальной миграции на восточной границе страны. С учётом этого Латвия предложила применить к ней исключение, чтобы избежать необходимости финансовых выплат или приёма мигрантов.

Несмотря на то что Совет ЕС утвердил первоначальное соглашение о механизме солидарности Пакта о миграции и убежище, Трофимов считает, что вариант выплаты средств или переселения лиц в Латвию исключён.

Отвечая на вопрос о том, грозят ли Латвии санкции, Трофимов отметил, что Латвия запросила применение исключения и выразила готовность обеспечивать альтернативные меры поддержки для других государств — членов ЕС. Соответственно, в 2027 году ЕК оценит прогресс действий Латвии.

«ЕК в 2027 году оценит, в какой мере была оказана поддержка, и в случае если предоставленная помощь окажется недостаточной, ЕК будет иметь право пересчитать её в денежном выражении для государства-члена», — признал государственный секретарь МВД.