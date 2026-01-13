Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Января Завтра: Aira, Arijs, Aris, Harijs
Доступность

Безопасность в приоритете: чиновникам сокращены доплаты к заплатам

© LETA 13 января, 2026 20:25

Важно 0 комментариев

В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров. Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%.

Такую доплату должностному лицу можно будет назначать в случаях, когда, помимо выполнения своих прямых должностных (трудовых, служебных) обязанностей, оно заменяет отсутствующего работника или выполняет дополнительные функции. Кроме того, доплату можно будет назначить, если должностное лицо внесет значительный вклад в достижение стратегических целей соответствующего органа.

Прокурору также можно будет назначить доплату в размере не более 20% вместо прежних 30% от установленного месячного оклада, если он, помимо своих прямых должностных обязанностей, замещает отсутствующее должностное лицо, выполняет дополнительные функции или проходит стажировку в должности прокурора вышестоящего уровня, которая вакантна, или замещает временно отсутствующего прокурора.

При этом предусмотрены исключения, по которым размер доплат в этом году останется прежним. В частности, это касается медицинских работников, замещающих отсутствующих коллег или выполняющих должностные обязанности по вакантной позиции. В таких случаях медицинское лицо может получать доплату в размере не более 50% от установленной месячной заработной платы. В процессе принятия решения, среди прочего, учитывалась повышенная нагрузка на медицинский персонал.

Кроме того, доплаты в прежнем размере сохранятся за должностными лицами учреждений системы Министерства внутренних дел или Управления мест заключения со специальным служебным званием, которые получают доплату за дополнительную педагогическую работу в образовательном учреждении, где они занимают соответствующую должность, при условии, что выполнение педагогической работы не входит в их основные должностные обязанности. В этом случае размер доплаты не должен превышать 50% от установленной для соответствующей должности педагога месячной заработной платы и не должен превышать 50% годового объема педагогической нагрузки, установленной нормативными актами для данной должности (в часах), соответствующей одной трудовой ставке.

Обоснование сохранения объема надбавки связано и с приоритетом госбюджета "Безопасность".

Аналогично и для военнослужащего, получающего доплату за педагогическую работу в военном учебном заведении или подразделении Национальных вооруженных сил, где реализуются образовательные программы для взрослых, при условии, что выполнение педагогической работы не входит в его основные должностные обязанности, размер доплаты останется прежним. В этом случае доплата не должна превышать 50% от установленной военнослужащему месячной заработной платы. Сохранение объема надбавки также обосновывается приоритетом госбюджета "Безопасность".

Максимальный объем надбавки сохранится и для должностных лиц (сотрудников) учреждений государственной безопасности. В этом случае размер доплаты не должен превышать 30% от установленной должностному лицу (работнику) месячной зарплаты. Такое исключение предусмотрено законом о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы: в отличие от других должностных лиц (работников), ограничения по сокращению денежной премии и уменьшению размера сверхурочных в 2026 году на работающих в органах государственной безопасности не распространяются.

В правилах также уточнен порядок предоставления доплат: установлено, что размер, обоснование и период индивидуальной доплаты определяются руководителем учреждения или уполномоченным им должностным лицом после оценки увеличения объема и интенсивности работы, вложенных усилий, сроков выполнения и значимости выполняемой работы.

Правила вступят в силу 15 января 2026 года. Если доплаты, предоставленные до 14 января, превышают размеры, установленные новыми правилами, с 15 января они будут уменьшены в соответствии с установленным порядком.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Пришлось отдать государству 12 000»: Неприятная история с налогами
Важно

«Пришлось отдать государству 12 000»: Неприятная история с налогами

Многим сказали «спасибо»: популярные ведущие новостей теряют работу
Важно

Многим сказали «спасибо»: популярные ведущие новостей теряют работу (1)

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса
Важно

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Гренландия выбирает Данию»: заявление её премьера накануне визита Рубио

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

Читать
Загрузка

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Читать

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Всюду жизнь 20:49

Всюду жизнь 0 комментариев

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

Читать

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Читать

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Читать

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Читать