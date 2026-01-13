«Пришлось отдать государству 12 000»: Неприятная история с налогами

Вот рассказ Лиги, который, возможно, убережёт кого-то из вас от подобных проблем. К слову, после жалобы Лиги в СГД само ведомство переписало соответствующие нормы на своём сайте более понятным языком. Но обо всём по порядку.

С 2003 года Лиге принадлежала двухкомнатная квартира в районе Засулаукс. Прошло время, дети выросли, и возникла необходимость подумать о новом жилье.

«Вместе с мужем мы купили вторую квартиру в Межциемсе, а в старой осталась жить дочь со своей семьёй. Потом пришло время Covid-19, и мы задумались о переезде за пределы Риги. Было принято решение продать обе квартиры и строить дом», — вспоминает Лига.

Первой продали квартиру в Межциемсе, а сами временно жили в арендованных квартирах. Также приобрели участок земли, где планировали строительство дома.

«С продажей этой квартиры всё вроде бы было в порядке — СГД не потребовала платить налог, так как квартира находилась в собственности пять лет, и мы всё это время были там задекларированы.

Однако после продажи квартиры в Засулауксе, которая была в моей собственности 18 лет, СГД решила потребовать свою долю.

Хотя ранее я изучила на сайте СГД ситуации, которые ведомство само указывало в связи с уплатой налога на прирост капитала, оказалось, что я не всё поняла до конца. На сайте было указано, что владелец должен быть задекларирован в недвижимости не менее 12 месяцев в течение пяти лет, но не было чётко прописано, что речь идёт именно о последних пяти годах.

Я была задекларирована в квартире 12 лет! Но, как выяснилось, этот факт учитывается только за последние 60 месяцев перед продажей недвижимости. И именно из-за этого мне пришлось отдать государству почти 12 000 евро. В 2022 году эта сумма была почти равна моей годовой зарплате…

Переписка с СГД была абсолютно безрезультатной, и меня автоматически причислили к тем гражданам, которые якобы только и делают, что покупают и продают квартиры, пытаясь “нажиться”. Никого не интересовало, что все деньги были вложены в новое жильё, и что для установки окон в доме нам пришлось брать кредит, потому что деньги на окна ушли “на нужды обороны государства и другие серьёзные вещи”. В целом это мой печальный рассказ о безумной бюрократии и полном нежелании вникать в конкретную ситуацию», — откровенно признаётся Лига, добавляя, что тогда она писала и руководителю СГД.

Самое интересное, что спустя полгода она заметила: на сайте СГД разъяснение было исправлено и дополнено недвусмысленным указанием на необходимость декларирования именно в последние 60 месяцев, в течение которых недвижимость находилась в собственности.

«Добавлю, что после такого случая возникает полное отвращение к этой раздутой системе, которая, как огромная многоножка, пожирает всё человеческое, подпитывая гигантский аппарат чиновников. Невольно складывается впечатление, что законы специально пишутся именно так — чтобы поймать как можно больше наивных людей, которые поделятся своими деньгами, позволяя системе разрастаться ещё больше. На этой грустной ноте я и закончу свой рассказ. Говорят, разделённая беда — уже полбеды. Очень надеюсь, что следующий год принесёт серьёзные перемены», — не теряет оптимизма Лига.