Полезный урок: политическая партия обвиняет бывшего лидера в растрате (1)

© LETA 13 января, 2026 20:14

Новости Латвии 1 комментариев

Бывшего председателя правления Новой консервативной партии (НКП), нынешнего члена правления Латвийского объединения многодетных семей Гатиса Эглитиса, который присоединился к Национальному объединению и планирует стартовать на выборах 15-го Сейма, НКП обвиняет в растрате средств.

В заявлении НКП говорится, что Эглитис, возглавивший партию в 2022 году после ухода Яниса Борданса, не смог провести обещанное обновление партии. В период его руководства усилилась обеспокоенность расходованием финансовых средств, недостаточной открытостью и попытками ограничить внутреннюю демократию, что привело к отставке членов правления и выходу из партии ряда ее членов.

В 2024 году члены партии избрали новое правление, которое исключило Эглитиса из партии за допущенные нарушения. В НКП подчеркивают, что деятельность Эглитиса нанесла организации существенный ущерб, однако партия извлекла полезный урок и в настоящее время работает над программой демократической, основанной на ценностях политики, говорится в заявлении партии.

Эглитис заявил агентству ЛЕТА, что за финансированием партий следит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). "Каждый евро и цент контролирует БПБК, и это не преувеличение", - сказал Эглитис, отметив, что если бы была констатирована нецелесообразная растрата средств или иные нарушения, БПБК возбудило бы дело.

Кроме того, он подчеркнул, что вышел из партии, поскольку не видел возможности для ее обновления при действующем составе и правлении.

"У меня сложилось впечатление, что новая модель управления преследует лишь одну цель - обслуживание государственного финансирования", - заявил Эглитис, добавив, что со стороны руководства партии не было заметно мотивации к идейной работе.

Как сообщалось, Эглитис решил присоединиться к Национальному объединению, поскольку, по его словам, разделяет национальные и консервативные ценности. Он также заявил, что его главными политическими приоритетами станут системная и широкая поддержка семей с детьми в сотрудничестве с коллегами по партии Элиной Трейей и Имантом Парадниексом.

До прихода в политику Эглитис несколько лет работал в Европейской комиссии над вопросами латвийской экономики, финансов и бюджетного надзора. Он был избран в 13-й Сейм по списку НКП и в 2021 году стал министром благосостояния.

В 2022 году Эглитис также баллотировался на выборах в 14-й Сейм по списку партии "Консервативные", которая в парламент не прошла. После слабых результатов на нескольких выборах начался постепенный упадок НКП, в период которого Эглитис некоторое время занимал пост председателя правления партии.

Новая консервативная партия была создана в 2014 году юристом Бордансом, ранее действовавшим в составе Национального объединения.

Многим сказали «спасибо»: популярные ведущие новостей теряют работу (1)

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

«Пришлось отдать государству 12 000»: Неприятная история с налогами

«Гренландия выбирает Данию»: заявление её премьера накануне визита Рубио (1)

Важно 1 комментариев

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе (1)

Важно 1 комментариев

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО) (1)

Всюду жизнь 1 комментариев

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса (1)

Важно 1 комментариев

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку (1)

Важно 1 комментариев

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП (1)

Важно 1 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Безопасность в приоритете: чиновникам сокращены доплаты к заплатам (1)

Важно 1 комментариев

В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров. Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%.

