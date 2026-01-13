В заявлении НКП говорится, что Эглитис, возглавивший партию в 2022 году после ухода Яниса Борданса, не смог провести обещанное обновление партии. В период его руководства усилилась обеспокоенность расходованием финансовых средств, недостаточной открытостью и попытками ограничить внутреннюю демократию, что привело к отставке членов правления и выходу из партии ряда ее членов.

В 2024 году члены партии избрали новое правление, которое исключило Эглитиса из партии за допущенные нарушения. В НКП подчеркивают, что деятельность Эглитиса нанесла организации существенный ущерб, однако партия извлекла полезный урок и в настоящее время работает над программой демократической, основанной на ценностях политики, говорится в заявлении партии.

Эглитис заявил агентству ЛЕТА, что за финансированием партий следит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). "Каждый евро и цент контролирует БПБК, и это не преувеличение", - сказал Эглитис, отметив, что если бы была констатирована нецелесообразная растрата средств или иные нарушения, БПБК возбудило бы дело.

Кроме того, он подчеркнул, что вышел из партии, поскольку не видел возможности для ее обновления при действующем составе и правлении.

"У меня сложилось впечатление, что новая модель управления преследует лишь одну цель - обслуживание государственного финансирования", - заявил Эглитис, добавив, что со стороны руководства партии не было заметно мотивации к идейной работе.

Как сообщалось, Эглитис решил присоединиться к Национальному объединению, поскольку, по его словам, разделяет национальные и консервативные ценности. Он также заявил, что его главными политическими приоритетами станут системная и широкая поддержка семей с детьми в сотрудничестве с коллегами по партии Элиной Трейей и Имантом Парадниексом.

До прихода в политику Эглитис несколько лет работал в Европейской комиссии над вопросами латвийской экономики, финансов и бюджетного надзора. Он был избран в 13-й Сейм по списку НКП и в 2021 году стал министром благосостояния.

В 2022 году Эглитис также баллотировался на выборах в 14-й Сейм по списку партии "Консервативные", которая в парламент не прошла. После слабых результатов на нескольких выборах начался постепенный упадок НКП, в период которого Эглитис некоторое время занимал пост председателя правления партии.

Новая консервативная партия была создана в 2014 году юристом Бордансом, ранее действовавшим в составе Национального объединения.