Солнечные панели на крышах многоэтажек. А вы поставили бы?

На фоне обсуждений после трагического газового взрыва в Риге на улице Баускас в обществе звучит идея активнее переходить в многоквартирных домах на электрические плиты. Министр отметил, что мысль сама по себе неплохая, но в домах советской постройки есть жёсткое ограничение - электропроводка делалась под прежние нагрузки, а потребление электричества за последние годы резко выросло.

По словам Мелниса, раньше в квартире хватало холодильника, телевизора и радио, а сейчас добавились кондиционеры, посудомоечные машины и другая техника. Поэтому при массовом переходе на электроплиты неизбежно встанет вопрос о полной модернизации электросетей во всём доме - и не везде это вообще возможно, плюс остаётся вопрос, за какие деньги и кто будет это делать.

Отдельно министр сообщил, что в многоквартирных домах планируется возможность подать заявку на поддержку и установить на крыше солнечные панели с батареями. Это должно помочь сократить потребление энергии в местах общего пользования - по логике, похожей на поддержку для частных домов. Финансирование предполагается в основном из средств Евросоюза, ориентированных на развитие зелёных проектов.