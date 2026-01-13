Речь идет о 14 улицах Риги, получивших свои названия в период советской оккупации и, как считает Кангерис, символизирующих или прославляющих тоталитарный режим.

В перечень попала и улица Андрея Сахарова — ученого и правозащитника, сыгравшего ключевую роль в демонтаже коммунистической системы. Фактически единственным «недостатком» Сахарова, судя по всему, является его русская фамилия.

В «Центре публичной памяти» отмечают, что Государственный центр языка уже давно согласовал переименование улицы Андрея Сахарова в улицу Карлиса Скалбе. Теперь окончательное решение остается за Рижской думой.

Следующим шагом, по логике инициаторов, может стать борьба за переименование премии Андрея Сахарова «За свободу мысли» — ежегодной награды Европейского парламента в размере 50 тысяч евро, присуждаемой за выдающийся вклад в защиту прав человека и свободы мысли во всем мире.

Любопытно, что и сама улица Андрея Сахарова когда-то уже меняла название: до 1991 года 1642-метровый участок носил имя Феликса Дзержинского.

Что касается предполагаемого нового названия — Карлиса Скалбе, — речь идет о латышском писателе и общественном деятеле. Он родился в 1879 году в семье кузнеца, сформировался под сильным влиянием матери, выросшей в крайней бедности и религиозности, был депутатом Сейма. В 1944 году, спасаясь от наступления Красной армии, Скалбе эмигрировал в Швецию, где спустя несколько месяцев умер.

Стоит отметить, что в последние годы в Латвии активно идет масштабная кампания по переименованию улиц. В Риге уже исчезли такие названия, как Маскавас, Гоголя, Пушкина, Пикуля, Бранткална и другие; изменения коснулись и отдельных участков улиц Ницгалес и Антонияс. В Прейли, например, была упразднена улица Сорокина.