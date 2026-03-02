Вы его знаете? Лицо подозреваемого в телефонной афере попало на камеру

В ходе расследования установлено, что 22 января 2024 года потерпевший получил звонок с незнакомого номера с информацией о якобы взломанном аккаунте «Google». Во время разговора с неустановленной женщиной он согласился передать свою банковскую карту AS «CITADELE» с PIN-кодами курьеру. После этого 22 и 23 января со счета потерпевшего в банкоматах было снято 4400 евро, а также совершено несколько незаконных переводов. Общий ущерб составил 6400 евро.

На полученных от банка записях видеонаблюдения виден мужчина, снимающий деньги в банкоматах. Полиция просит откликнуться всех, кто узнает изображённого на фотографиях человека или знает его местонахождение.

Информацию можно сообщить, позвонив старшему инспектору 2-го отдела Бюро криминальной полиции Рижского Пардгаугавского управления по телефону 67070835 или по единому экстренному номеру 112, а также написав на электронную почту: marina.petkevica@riga.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.