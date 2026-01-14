Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бывший депутат Рижской думы от партии «Согласие» Игорь Кузьмук обжаловал приговор Рижского окружного суда, которым ему назначено два года лишения свободы за поддержку финансирования войны России против Украины. Об этом сообщило агентство LETA.

Суд приговорил Кузьмука к двум годам тюрьмы и одному году пробационного надзора. Ранее применённые меры безопасности были изменены на арест - осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда. Теперь Верховный суд должен решить, открывать ли кассационное производство.

Ранее Рижский городской суд Латгальского предместья полностью оправдал Кузьмука. Однако при пересмотре дела Рижский окружной суд отменил это решение и признал его виновным.

По версии Прокуратура, обвиняемый в своём Telegram-канале перепубликовал призывы финансировать и материально обеспечивать вооружённые силы России, чья деятельность направлена против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Имя Кузьмука ранее уже фигурировало в публичных обсуждениях. Рижский департамент образования, культуры и спорта оценивал его действия в связи с пророссийскими публикациями в социальных сетях в период, когда он работал тренером Рижской гимнастической школы. Руководство учреждения тогда предупредило, что подобная активность может повлечь расторжение трудовых отношений, если она повредит репутации школы.

Кузьмук также участвовал в выборах в Рижскую думу в 2020 году, однако мандат получить не смог.

