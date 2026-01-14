Суд приговорил Кузьмука к двум годам тюрьмы и одному году пробационного надзора. Ранее применённые меры безопасности были изменены на арест - осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда. Теперь Верховный суд должен решить, открывать ли кассационное производство.

Ранее Рижский городской суд Латгальского предместья полностью оправдал Кузьмука. Однако при пересмотре дела Рижский окружной суд отменил это решение и признал его виновным.

По версии Прокуратура, обвиняемый в своём Telegram-канале перепубликовал призывы финансировать и материально обеспечивать вооружённые силы России, чья деятельность направлена против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Имя Кузьмука ранее уже фигурировало в публичных обсуждениях. Рижский департамент образования, культуры и спорта оценивал его действия в связи с пророссийскими публикациями в социальных сетях в период, когда он работал тренером Рижской гимнастической школы. Руководство учреждения тогда предупредило, что подобная активность может повлечь расторжение трудовых отношений, если она повредит репутации школы.

Кузьмук также участвовал в выборах в Рижскую думу в 2020 году, однако мандат получить не смог.