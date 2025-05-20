Жителям не стоит волноваться: тревога учебная. По всей стране зазвучит вой сирен

Во время проверки сирен будет звучать волнообразный сигнал продолжительностью 3 минуты. Это означает, что звуковой сигнал будет длиться 5 секунд, за которым последует пауза, и затем снова 5-секундный сигнал и пауза — так по кругу.

В этот день жителям не стоит волноваться, никаких действий предпринимать не нужно — это плановая проверка сирен тревоги. VUGD напоминает, что в случае, если проверка не была заранее анонсирована, при звуке сирены необходимо включить телевизор, радио или другие устройства (например, радиоприёмники в мобильных телефонах), чтобы получить информацию о причине включения сирен и дальнейших действиях. Для этого можно использовать каналы «Латвийского телевидения» — LTV1 и LTV7, а также каналы «Латвийского радио».

В случае необходимости быстро распространить предупреждение о природной или техногенной катастрофе и её потенциальных угрозах могут быть активированы сирены тревоги. Если во время проверки вы не услышите сирену, не беспокойтесь — в экстренных ситуациях будут использоваться и другие способы оповещения, например, громкоговорители оперативных служб и их партнёров.

VUGD дважды в год проводит проверку сирен тревоги, чтобы удостовериться в технической готовности системы раннего оповещения — проверить состояние оборудования, возможные повреждения или сбои в работе, а также выполнение заключённых соглашений с электронными СМИ (радио и ТВ), которые должны информировать общественность в случае угрозы.

VUGD призывает администрацию гостиниц заранее информировать иностранных гостей о предстоящей проверке, чтобы избежать ненужного волнения.

Операторам мобильной связи было поручено 16 и 22 мая отправить SMS-сообщения гражданским лицам Украины, находящимся на территории Латвии, с уведомлением о планируемой проверке сирен 23 мая. Жителей Латвии и СМИ призывают распространять плакат, подготовленный на украинском языке, чтобы как можно больше украинцев узнали о проверке и не беспокоились зря.

Каждого жителя Латвии, у которого есть смартфон, призывают скачать и пользоваться новым бесплатным приложением “112 Latvija”, которое предоставляет несколько преимуществ: возможность позвонить или отправить SMS на единый номер экстренной помощи 112, получать уведомления о возможной опасности и узнать, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях.