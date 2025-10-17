Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жить негде! Почему в Европе стало невозможно снять квартиру, когда рядом стоят пустые дома

Euronews 17 октября, 2025 15:33

Бизнес 0 комментариев

Цены на рынке недвижимости ЕС в последние пять лет заметно выросли, а Португалия вырвалась в лидеры по дороговизне жилья. Такие вывод содержатся в опубликованном во вторник докладе Европейской комиссии "Жилая недвижимсоть в Европейском союзе: развитие рынка, основные факторы и политика".

Авторы называют среди причин скачка цен более высокие, чем раньше, процентные ставки, активизацию спроса на жилье со стороны состоятельных семей и инвесторов, миграцию, рост краткосрочной аренды, дефицит новых площадей и рабочей силы в строительном секторе.

Виноваты туристы?

В период с 2014 по 2024 год цены на жилье в ЕС выросли в среднем на 50 процентов, "но в Венгрии, Литве, Чехии, Португалии, Эстонии, Болгарии и Польше номинальный рост цен на жилье превысил 200 процентов", - говорится в докладе.

По оценкам исследователей, сегодня "цены в Португалии завышены примерно на 35 процентов", и он продолжается. Авторы доклада говорят, что едва ли не главной причиной такой динамики стал туристический бум, принесший рост спроса на краткосрочную аренду. На этом фоне долгосрочная аренда также выросла, к тому же найти варианты съема на долгие месяцы и годы стало труднее.

"Появляется все больше подтверждений того, что рост туризма в целом и появление платформ краткосрочной сдачи жилья в частности способствовали росту арендной платы и цен на жилье в некоторых престижных районах, например, в исторических центрах городов", - говорится в заключении исследования, которое охватывает страны ЕС в целом.

Но и тут Португалия стоит особняком. По данным исследования, проведенного ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, в стране доля государственного жилья является одной из самых низких в Европе - около 2% от общего жилого фонда.

Во многих городских районах часть жилого фонда находится в собственности компаний, а длительный период низких процентных ставок способствовал росту спроса институциональных инвесторов на скупку жилья.

Статистика по выдаче лицензий на строительство также является проблемой, пишут авторы исследования: в таких странах, как Португалия, Хорватия, Испания и Греция этот показатель резко снизился после мирового финансового кризиса и сегодня "близок к историческому минимум".

Сложная бюрократическая процедура получения строительных лицензий также играет роль в нехватке жилья. "В большинстве стран ЕС существуют фиксированные сроки выдачи лицензий - от 3 недель в Литве до 31 недели в Португалии", - пишут авторы доклада ЕС.

Дефицит и... пустые дома рядом

При дефиците дешевого жилья авторы исследования обращают внимание на вопиющий факт - огромное количество пустующей недвижимости в европейских странах. "Проблема представляется серьезной на уровне ЕС- примерно каждый шестой объект недвижимости в Европе пустует", - говорится в докладе.

И здесь снова лидирует Португалия, возглавляющая список стран с пустующими домами наряду с Болгарией, Румынией, Мальтой, Кипром и Венгрией.

Тема жилищного кризиса постоянно поднимается в португальской политике и обществе, в стране нередки демонстрации против роста арендной платы и отсутствия доступного жилья.

Среди представленных правительством мер - новый налоговый стимул для строительного сектора, в частности, снижение до 6% НДС для проектов стоимостью не более 648 000 евро. Аналогичная ставка НДС также будет применяться к аренде жилья стоимостью до 2300 евро.

Большинство предложенных кабмином мер связаны с налогами и поэтому зависят от одобрения парламента, но предусмотрены и изменения, касающихся аренды.

В июне Еврокомиссия предупредила , что португальские правительства неэффективно реагируют на жилищный кризис, рекомендовав принять конкретные меры, такие как контроль арендной платы.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать