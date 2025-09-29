Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Женщин и Стамбульскую конвенцию отложили ради безопасности: что творится в Кабмине

© LETA 29 сентября, 2025 20:05

LETA

"Новое Единство" и "Прогрессивные" обсудили с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) голосование СЗК в Сейме против Стамбульской конвенции, и все три партии обязались продолжить работу в единой коалиции для принятия "бюджета безопасности".

После встречи партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что важно продолжать работу над бюджетом. Также важно, чтобы Сейм рассмотрел вопросы, связанные с поддержкой сельского хозяйства, инвестициями в образование и улучшением демографии.

"Сейчас мы должны суметь встать выше политических установок", - сказала Силиня, говоря о стабильности правительства. Важно выполнять данные жителям Латвии обещания, например, укрепить оборону.

"Необходимо сделать все возможное, чтобы коалиция смогла принять этот бюджет", - подчеркнула Силиня.

Поводом для "волнений в коалиции" послужили действия СЗК, который 25 сентября проголосовал за то, чтобы Сейм передал в комиссию по иностранным делам для оценки план оппозиционных депутатов по денонсации Стамбульской конвенции.

Силиня считает, что СЗК, голосуя таким образом, нарушил коалиционное соглашение, но для нее важно, чтобы она как глава правительства смогла обеспечить выполнение обещаний, данных народу при принятии бюджета на следующий год.

Премьер-министр отметила, что важно "перевести дух", успокоиться и суметь принять бюджет на следующий год, несмотря на то, что оппозиционные силы пытаются этому помешать.

Перед заседанием коалиции Силиня встретилась с министром благосостояния Рейнисом Узулниексом (СЗК). Хотя в политических кругах были разные мнения, после встречи Узулниекс остался на своей должности, хотя премьер поручила ему разъяснить, что Министерство благосостояния сделало для выполнения обязательств Стамбульской конвенции по сокращению насилия.

Комментарий от Сандриса Точса:

Многие люди не понимают, а в чём, собтсвенно, смысл такого активного неприятия Стамбульской конвенции консервативными силами. Объясняет Сандрис Точс:  

"Еще один ШОКИРУЮЩИЙ факт об Стамбульской конвенции! В части 3 статьи 12 конвенции говорится о «незащищенных лицах» или «уязвимых лицах». Но в пояснительном докладе к конвенции дается ответ, что конкретно имеется в виду: беременные женщины и женщины с маленькими детьми, а также геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры!

Таким образом, женщина, которая не беременна и не имеет маленьких детей, не считается уязвимой или легко ранимым лицом, но гей, лесбиянка, бисексуал или транссексуал считаются таковыми!

Вот такие «права женщин»!

Опаснейший манёвр или дебил в левом ряду? В сети заспорили об эпизоде на дороге (ВИДЕО)

На портале Breaking.lv было опубликовано видео, на котором легковой автомобиль (предополодительно - но это не точно, BMW - совершает опасный маневр по обгону едущего по левой полосе фургончика. Интересно, что многие пользователи встали в этой ситуации на сторону обгоняющего. 

Загрузка

А права геев точно важнее прав женщин (про мужчин уж молчим): Сандрис Точс спрашивает

Забрал деньги и уехал: пенсионер из Даугавпилса лишился 90 000 евро

Недавно в Даугавпилсе телефонные мошенники обманом выманили у одного пенсионера 91 000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. За последний месяц зарегистрировано несколько подобных случаев, когда жители получали звонки якобы от коммунальных служб, например, «Latvenergo», «Elektrum» или «Sadales tīkls».

А что вы сделали для Стамбульской конвенции? Силиня требует ответа

Премьер-министр Эвика Силиня поручила министру благосостояния Рейнису Узулниексу (СЗК) подготовить разъяснение о том, какие шаги предприняло его ведомство для выполнения обязательств по Стамбульской конвенции, направленных на сокращение насилия.

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Ариведерчи, Армани! Модель из Латвии в финале прощания с великим модельером

На неделе высокой моды в Милане представители фэшн-отрасли попрощались с великими дизайнером и бизнесменом, скончавшимся в начале сентября. Миланская неделя моды с ее показом весна-лето 2026 года в этом году посвящена Джоржио Армани и полувековому юбилею его Дома.

