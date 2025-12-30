Ждёте повышения зарплаты? Банковские аналитики — о перспективах в новом году

Старший экономист "Swedbank" Агнесе Буцениеце сказала, что рост зарплат продолжит замедляться и в 2026 году составит около 7%.

Она отметила, что напряженный рынок труда будет способствовать сохранению темпов роста. Повышение минимальной заработной платы будет незначительным - с 740 до 780 евро, что означает, что рост минимальной заработной платы не будет значительным фактором, влияющим на среднюю зарплату в 2026 году.

Темпы роста средней зарплаты будут сдерживаться мерами жесткой экономии в государственном секторе, а также способностью предприятий платить более высокую зарплату, как с учетом рисков конкурентоспособности, так и рентабельности, которая снизилась в последние годы.

В то же время Буцениеце прогнозирует, что зарплаты в частном секторе будут расти быстрее, чем в государственном. В законе о бюджете, одобренном парламентом, говорится, что зарплаты в государственном секторе в 2026 году повышать не планируется. Кроме того, в 2026 году будут ограничены надбавки и не будут выплачиваться премии по результатам работы. Это не коснется учреждений государственной безопасности.

Макроэкономический эксперт "SEB banka" Дайнис Гашпуйтис также считает, что в 2026 году рост заработной платы продолжит замедляться, но темпы останутся высокими, что будет создавать проблемы для конкурентоспособности и прибыли.

По мнению Гашпуйтиса, средняя заработная плата в 2026 году может вырасти чуть более чем на 7%. "Темпы роста останутся высокими, опережая инфляцию, что будет означать дальнейший рост средней покупательной способности", - сказал он.

Экономист "Luminor Bank" Петерис Страутиньш рассказал, что с 2013 года рост фонда заработной платы в Латвии постоянно опережал рост валового внутреннего продукта (ВВП) в денежном выражении, единственным исключением стал 2021 год.

"Быстрый рост зарплат вызывает бесконечную душевную боль аналитиков о том, что зарплаты растут быстрее, чем производительность труда, и это наносит ущерб конкурентоспособности. Но динамика экспорта в периоды более или менее благоприятной рыночной конъюнктуры, как сейчас, не указывает на серьезные проблемы с конкурентоспособностью. Логичный вопрос: не занижен ли рост производительности, а значит, и рост ВВП?", - сказал Страутиньш.

Он также отметил, что в следующем году рост зарплат продолжит замедляться, и так было с 2023 года, когда зарплаты выросли на 12%. В следующем году рост зарплат составит около 7%, а в 2025 году - 8%.