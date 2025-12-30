Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ждёте повышения зарплаты? Банковские аналитики — о перспективах в новом году

© LETA 30 декабря, 2025 08:48

Важно 0 комментариев

Средняя брутто-зарплата в Латвии в следующем году может вырасти примерно на 7%, прогнозируют банковские аналитики.

Старший экономист "Swedbank" Агнесе Буцениеце сказала, что рост зарплат продолжит замедляться и в 2026 году составит около 7%.

Она отметила, что напряженный рынок труда будет способствовать сохранению темпов роста. Повышение минимальной заработной платы будет незначительным - с 740 до 780 евро, что означает, что рост минимальной заработной платы не будет значительным фактором, влияющим на среднюю зарплату в 2026 году.

Темпы роста средней зарплаты будут сдерживаться мерами жесткой экономии в государственном секторе, а также способностью предприятий платить более высокую зарплату, как с учетом рисков конкурентоспособности, так и рентабельности, которая снизилась в последние годы.

В то же время Буцениеце прогнозирует, что зарплаты в частном секторе будут расти быстрее, чем в государственном. В законе о бюджете, одобренном парламентом, говорится, что зарплаты в государственном секторе в 2026 году повышать не планируется. Кроме того, в 2026 году будут ограничены надбавки и не будут выплачиваться премии по результатам работы. Это не коснется учреждений государственной безопасности.

Макроэкономический эксперт "SEB banka" Дайнис Гашпуйтис также считает, что в 2026 году рост заработной платы продолжит замедляться, но темпы останутся высокими, что будет создавать проблемы для конкурентоспособности и прибыли.

По мнению Гашпуйтиса, средняя заработная плата в 2026 году может вырасти чуть более чем на 7%. "Темпы роста останутся высокими, опережая инфляцию, что будет означать дальнейший рост средней покупательной способности", - сказал он.

Экономист "Luminor Bank" Петерис Страутиньш рассказал, что с 2013 года рост фонда заработной платы в Латвии постоянно опережал рост валового внутреннего продукта (ВВП) в денежном выражении, единственным исключением стал 2021 год.

"Быстрый рост зарплат вызывает бесконечную душевную боль аналитиков о том, что зарплаты растут быстрее, чем производительность труда, и это наносит ущерб конкурентоспособности. Но динамика экспорта в периоды более или менее благоприятной рыночной конъюнктуры, как сейчас, не указывает на серьезные проблемы с конкурентоспособностью. Логичный вопрос: не занижен ли рост производительности, а значит, и рост ВВП?", - сказал Страутиньш.

Он также отметил, что в следующем году рост зарплат продолжит замедляться, и так было с 2023 года, когда зарплаты выросли на 12%. В следующем году рост зарплат составит около 7%, а в 2025 году - 8%.

Комментарии (0)

Главные новости

Будут ли повышены налоги в Латвии в следующем году? Комментирует Филипп Раевскис
Важно

Будут ли повышены налоги в Латвии в следующем году? Комментирует Филипп Раевскис

С утра затруднено движение на всех главных дорогах Латвии
Важно

С утра затруднено движение на всех главных дорогах Латвии

Грипп хуже ковида? Вирусы атакуют, болезни переносятся всё тяжелее…
Эксклюзив

Грипп хуже ковида? Вирусы атакуют, болезни переносятся всё тяжелее… (1)

Эпидемия в этом году началась раньше обычного: медики — об усилении гриппа

Новости Латвии 09:24

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии заболеваемость гриппом в четыре раза превышает заболеваемость "Covid-19"; умерли уже четыре человека

В Латвии заболеваемость гриппом в четыре раза превышает заболеваемость "Covid-19"; умерли уже четыре человека

Читать
Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

Важно 09:14

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Читать

Вы перешли на «без сахара» и думаете что это полезно? Диетологи предупреждают !

Азбука здоровья 09:09

Азбука здоровья 0 комментариев

Печенье без сахара, диетические торты, zero-sugar сладости — выглядят как спасение для тех, кто боится обычного сахара. Особенно в праздники.
Но диетологи предупреждают: эта привычка может сыграть злую шутку.

Печенье без сахара, диетические торты, zero-sugar сладости — выглядят как спасение для тех, кто боится обычного сахара. Особенно в праздники.
Но диетологи предупреждают: эта привычка может сыграть злую шутку.

Читать

Будут ли повышены налоги в Латвии в следующем году? Комментирует Филипп Раевскис

Важно 09:03

Важно 0 комментариев

«Повысим налоги», — сказал политолог Филипп Раевскис, отвечая на вопрос о том, что Латвия будет делать в следующем году после выборов, пишет nra.lv со ссылкой на TV 24.

«Повысим налоги», — сказал политолог Филипп Раевскис, отвечая на вопрос о том, что Латвия будет делать в следующем году после выборов, пишет nra.lv со ссылкой на TV 24.

Читать

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

Выбор редакции 08:55

Выбор редакции 0 комментариев

В ближайшие сутки в Латвии временами будет идти снег, местами — сильный, с метелью. На западном побережье Курземе синоптики предупреждают даже о снежной буре и грозе.

В ближайшие сутки в Латвии временами будет идти снег, местами — сильный, с метелью. На западном побережье Курземе синоптики предупреждают даже о снежной буре и грозе.

Читать

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

Важно 08:50

Важно 0 комментариев

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

Читать