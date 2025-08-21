Ждём прямые авиарейсы в США? Рига стала штаб-квартирой “Norse Atlantic Airways”

В новом центре будут контролировать полёты, планировать работу экипажей и заниматься обслуживанием клиентов.

«Фактически рижский офис станет главным оперативным штабом “Norse”, который будет работать круглосуточно», — отметил Ларсен. Сейчас в здании бизнес-центра Novira Plaza трудятся 80 сотрудников.

Отвечая на вопрос о возможных прямых рейсах из Латвии в США, Ларсен подчеркнул: работа в этом направлении ведётся, но конкретных сроков пока нет. «Мы готовим почву и изучаем рынок, чтобы понять, насколько маршрут жизнеспособен. Это хорошая идея, но важно выбрать правильный момент», — пояснил он.

Директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иева Ягере назвала открытие офиса позитивным событием. По её словам, это не только инвестиции в страну, но и приток высококвалифицированных специалистов на латвийский рынок труда.

Кроме того, LIAA продолжает переговоры с инвесторами и разрабатывает модель разделения рисков, которая позволила бы государству частично финансировать определённые прямые рейсы. Такой подход мог бы увеличить туристический поток и расширить транспортную доступность Латвии.

Напомним, что у Norse Atlantic Airways уже есть офисы в Норвегии, Великобритании, Франции и США. Компания специализируется на дальнемагистральных бюджетных рейсах между Европой и Америкой, а также на чартерных перевозках.

Авиакомпания была основана в марте 2021 года. Сегодня её парк составляет 15 самолётов Boeing 787 Dreamliner, выполняющих рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Майами, Орландо, Бангкок, Кейптаун, Осло, Афины, Лондон, Берлин, Рим и Париж.