Ждём прямые авиарейсы в США? Рига стала штаб-квартирой “Norse Atlantic Airways”

Редакция PRESS 21 августа, 2025 18:38

Бизнес 0 комментариев

Авиакомпания Norse Atlantic Airways открыла в Риге офис, который станет её оперативным центром. Об этом сообщил основатель и исполнительный директор компании Бьорн Торе Ларсен.

В новом центре будут контролировать полёты, планировать работу экипажей и заниматься обслуживанием клиентов.

«Фактически рижский офис станет главным оперативным штабом “Norse”, который будет работать круглосуточно», — отметил Ларсен. Сейчас в здании бизнес-центра Novira Plaza трудятся 80 сотрудников.

Отвечая на вопрос о возможных прямых рейсах из Латвии в США, Ларсен подчеркнул: работа в этом направлении ведётся, но конкретных сроков пока нет. «Мы готовим почву и изучаем рынок, чтобы понять, насколько маршрут жизнеспособен. Это хорошая идея, но важно выбрать правильный момент», — пояснил он.

Директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иева Ягере назвала открытие офиса позитивным событием. По её словам, это не только инвестиции в страну, но и приток высококвалифицированных специалистов на латвийский рынок труда.

Кроме того, LIAA продолжает переговоры с инвесторами и разрабатывает модель разделения рисков, которая позволила бы государству частично финансировать определённые прямые рейсы. Такой подход мог бы увеличить туристический поток и расширить транспортную доступность Латвии.

Напомним, что у Norse Atlantic Airways уже есть офисы в Норвегии, Великобритании, Франции и США. Компания специализируется на дальнемагистральных бюджетных рейсах между Европой и Америкой, а также на чартерных перевозках.

Авиакомпания была основана в марте 2021 года. Сегодня её парк составляет 15 самолётов Boeing 787 Dreamliner, выполняющих рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Майами, Орландо, Бангкок, Кейптаун, Осло, Афины, Лондон, Берлин, Рим и Париж.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

