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Ждём отчёта: в минувшем апреле инфляция в Латвии скорее всего выросла

Редакция PRESS 9 мая, 2025 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/IMAGO/Martin Wagner

Годовая инфляция в Латвии в апреле этого года вероятно выросла до 3,7-3,8%, тогда как месяцем ранее она составляла 3,3%, такой прогноз сделали агентству ЛЕТА банковские аналитики. Пока это только прогноз, поскольку Центральное статистическое управление сообщит данные об изменении потребительских цен в апреле в понедельник, 12 мая.

Эксперт по макроэкономике банка "SEB" Дайнис Гашпуйтис заявил агентству ЛЕТА, что в апреле этого года по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены могли вырасти на 0,9% и тогда годовая инфляция составила 3,7%.

"Ожидается, что в апреле продолжился начавшийся в этом году мощный рост цен", - сказал Гашпуйтис.

Он отметил, что движущие инфляцией факторы могут быть схожи с теми, что наблюдаются по всей еврозоне. Скорее всего, могут вырасти цены на продукты питания. В апреле поднялись цены на электроэнергию, а в начале месяца и на топливо. Повышающее влияние на уровень цен будет оказывать рост в сегменте одежды и обуви. Ожидается и подорожание услуг.

Экономист "Swedbank" Оскар Ник Малниекс заявил агентству ЛЕТА, что в апреле 2025 года по сравнению с мартом потребительские цены могут вырасти на 1%, и это будет означать, что инфляция за год поднялась до 3,8%.

Он отметил, что в апреле по сравнению с мартом выросли цены на одежду и обувь. Скорее всего, подорожал и алкоголь, так как на рынок продолжают поступать продукты, облагаемыми более высоким акцизным налогом. Понижающий эффект на инфляцию оказала более низкая цена на электричество и газ.

Экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш заявил агентству ЛЕТА, что в апреле этого года по сравнению с мартом потребительские цены могут вырасти почти на 1%, что очень много для апреля, а годовая инфляция в Латвии в апреле может приблизиться к 4%.

"Динамика цен в этом году развивается в очень неблагоприятном для потребителей направлении", - подчеркнул Страутиньш.

Он упомянул, что предварительные данные "Eurostat" о гармонизированном индексе потребительских цен в апреле, которые обычно немного отличаются от публикуемых Центральным статистическим управлением данных, показывают, что годовая инфляция в Латвии в апреле может быть близка к 4% или немного ниже этого порога, но все равно высокой.

"Трудно определить на основании ежедневного покупательского опыта причины столь высокого роста цен, но есть версии. Вспомним старый принцип: в экономике не бывает новостей, которые однозначно хорошие или плохие. В частности, говоря об инфляции, это означает, что расходы одного человека это доходы другого человека", - пояснил Страутиньш.

Он отметил - есть ощущение, что рынок труда в этом году очень динамичный, люди ищут новые возможности. Складывается впечатление, что в частном секторе продолжается стремительный рост зарплат, в связи с чем растут расходы и цены на услуги. Ничем другим невозможно объяснить такое ускорение роста цен.

Кроме того, Страутиньш отметил, что стремительно растут и цены на отдельное сырье: на мировых рынках дорожают молочные продукты, по-прежнему дорожают экзотические продукты питания, но цены на сырье в целом ниже, чем год назад, поскольку дешевеет энергия. Возможно, цены на некоторые товары поднимаются из-за попыток накопить их до вступления в силу возможных торговых ограничений. Но в еврозоне в целом годовая инфляция в апреле по сравнению с мартом не изменилась.

Как сообщалось, в Латвии потребительские цены в марте этого года по сравнению с февралем выросли на 0,9%, а за год - в марте этого года по сравнению с мартом 2024 года - на 3,3%. При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в марте вырос на 1,9%.

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