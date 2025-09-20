Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ждём демонстраций «Свободу рыбкам в аквариуме»: Гомберг о курицах и яйцах

Редакция PRESS 20 сентября, 2025 18:12

Важно 0 комментариев

"Не идет из головы рижский марш «За свободу кур». Вчера разговаривал с одним из главных «яйцеводов» Латвии и спросил, что он думает о куриной свободе. Отличаются ли яйца от кур «свободного поведения» от яиц «из заключения», - пишет на своей странице ФБ предприниматель и меценат Евгений Гомберг.

- Нет, ничем. Девушка может быть красавицей и в хлеву, и во дворце, - образно пояснил он.

- Понял, - говорю. Это описано в Золушке.

Условия содержания кур делятся на четыре степени, от 0 до 4, и это цифра видна на коробке.

0 – Яйца от кур из биологического (органического) хозяйства. Кур содержат в максимально щадящих условиях, часто с полным выгулом, без применения химических добавок и стимуляторов роста.

1 – Яйца от кур из хозяйств свободного содержания. Куры имеют возможность свободного выгула на свежем воздухе, обычно в течение дня.

2 – Яйца от кур, выращенных в курятнике. Птицы содержатся на полу курятника, но без выгула на свежем воздухе. Норма – 4 квадратных метра на каждую. Помнится, при советской власти на одного жителя полагалось метров десять квартирной площади, 2–3 курицы.

3 – Яйца от кур, выращенных в клетках. Куры содержатся в условиях ограниченного пространства, в специальных клетках. Кстати, - заметил специалист, - наши клетки значительно больше американских.

Лучшее для кур – клетка, - объяснил специалист. Куры свободного содержания легко болеют, подхватывают сальмонеллез и тут же заражают всех соседок. И что самое неприятное – куры по натуре – каннибалы. Высокопродуктивные кроссы птиц более склонны к каннибализму. Куры расклёвывают друг друга, выщипывают перо, расклёвывают яйца или поедают павшую птицу. Симптомы включают травмы, раны, кровотечения и гибель птицы. В клетках у них гораздо меньше возможностей для этого.

Впрочем, все это ненадолго. Бройлеры живут в клетках двадцать восемь дней, после чего их «разбирают на составные части». Несушек – через полтора-два года. А вы говорите – свобода!

Свобода приходит нагая,

Бросая на сердце цветы.

И с нею под руку шагая,

беседуем с небом на ты!

Я еще спросил, почему они не торгуют куриными лапами. В Китае я видел прям на улице огромные котлы, туго набитые торчащими к небу куриными лапами с когтями, и все это бурлило и источало ароматы.

Это, - ответил специалист, -- отдельный и довольно дорогой товар. Лапы нужно подвергать тщательной очистке, этим занимаются отдельные компании, они и отправляют когти на экспорт.

Моя первая мысль была - как китайцы это едят? Вторая - а мы что лучше? «Ножки Буша» нам же присылали, потому что американцы сами предпочитали только куриную грудку, остальное - отбросы для бедных и KFC:).

Ждем демонстраций «Свободу рыбкам в аквариуме»!

 

