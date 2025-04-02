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Зелёная повестка: цена на дизельное топливо постепенно вырастет, предупреждают эксперты

Редакция PRESS 2 апреля, 2025 18:22

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С 1 апреля по конец октября Латвия, дабы уменьшить негативное влияние транспортного сектора на окружающую среду, вводит обязательную биодобавку в объеме 7% к дизтопливу. Это приведет к тому, что цена на солярку вырастут, пишут grani.lv.

Практика подмешивания биотоплива в бензин и солярку существует в Латвии уже более 10 лет, но в последние годы применялась с перерывами. Однако с 1 апреля ситуация поменялась.

Подмешивание биотоплива стало обязательным. В бензин теперь необходимо добавлять 10%, а в дизель – 7% биотоплива. Причем в перспективе это станет не сезонной мерой, а круглогодичной.

В теории, подмешивание в топливо биокомпонентов должно способствовать снижению вредных выбросов CO2, экологическому использованию топлива, а также энергетической независимости Латвии. А на практике – за все, как всегда, заплатит потребитель. Ведь производство биодизеля и его добавка стоит денег, которые владельцы автозаправок, чтобы не нести убытков, просто вложат в цену конечного продукта.

Производители биотоплива полагают, что потребителя это не так уж и сильно ударит по кошельку. По предварительным подсчетам, примесь биотоплива может увеличить цену литра дизельного топлива примерно на 3-4 цента. То есть заправить машину с баком на 60 литров владельцу дизеля станет дороже на 2.40 евро. Неприятно, но, как говорится, не смертельно.

А вот государство, в отличие от автомобилистов, окажется от этого в выигрыше. Как заявил передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» член правления Латвийской ассоциации биотоплива и биоэнергии (LBBA) Индулис Стиканс, упор на биотопливо благоприятно скажется не только на экологии и выполнении «зеленой повестки», но и на развитии нашей биотопливной промышленности.

Объясняется это тем, что биотопливо на основе рапсового масла Латвия производит сама (в целом, у нас занимаются этим три компании, которые в основном продают его на экспорт), а новые правила автоматически повысят на него спрос и будут способствовать стимулированию его производства и продаже внутри страны. То есть деньги останутся в Латвии и пойдут на развитие местной экономики. Также мы сможем укрепить свою энергетическую независимость за счет использования местных возобновляемых источников энергии.

Правда, при этом Латвийская ассоциация биотоплива и биоэнергетики подчеркивает, что Латвия не сможет достичь поставленной на 2030 год цели по сокращению выбросов в транспортном секторе на 17% - ни с уже имеющимися, ни с дополнительными мерами. А эксперты признают, что по мере выполнения «зеленой повестки» к 2030 году дизель в Латвии может стать дороже примерно на 26 центов, и цена литра солярки будет составлять около 1,80-ти. Так что латвийцам нужно быть готовыми к существенному повышению цен на горючку уже в ближайшем будущем.

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