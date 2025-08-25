Зеленский: украинская и американская команды встретятся в конце недели для обсуждения переговоров с Россией

-Cегодня будет встреча с Келлогом на продолжение этой тематики, в развитие подготовки по поводу возможности предстоящей встречи с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды, — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

По итогам переговоров с участием европейских лидеров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что следующий шаг — это встреча президентов Украины и России. В Кремле высказали готовность «повысить уровень переговоров», но не стали напрямую соглашаться на встречу Владимира Путина с Зеленским.