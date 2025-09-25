«Если они нападут на нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею о том, что мы можем ответить [ударами] по энергетике», — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил, что Трамп сказал то же самое о российских заводах по производству беспилотников или ракетных объектах.

Зеленский отметил, что у Украины уже есть беспилотники, способные наносить удары по российской территории. Но он также заявил, что попросил у Трампа некое оружие, которое может ускорить окончание войны. «Нам это нужно, но это не значит, что мы будем этим пользоваться, — продолжил он. — Потому что, если мы этим воспользуемся, я думаю, это создаст дополнительное давление на Путина, заставив его сесть за стол переговоров».

Президент Украины не стал уточнять, о каком оружии идет речь, отмечает Axios.

Полностью интервью выйдет в пятницу.