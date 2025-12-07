Зеленский провел телефонный разговор с делегацией США

Президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, провел "долгий и содержательный телефонный разговор" с делегацией Соединенных Штатов в Майами, которую представляют спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. "Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор", - написал Зеленский в Telegramв субботу, 6 декабря, отметив, что провел его вместе с представителями украинской делегации на переговорах - секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым.

"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые моменты, которые могут гарантировать прекращение кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией своих обещаний, как это уже не раз было в прошлом", - говорится в сообщении украинского президента. Он отметил также, что делегации "договорились о следующих шагах, форматах разговора". Зеленский добавил, что "не все можем обсудить по телефону", и поэтому он теперь ждет подробного отчета от Умерова и Гнатова.

Источники Axios: Уиткофф и Кушнер подталкивают к уступкам и Киев, и Москву

Спустя некоторое время после сообщения Зеленского о его телефонном разговоре с делегацией США, издание Axios со ссылкой на анонимные источники привело некоторые подробности этой беседы - по данным издания, она продолжалась два часа. "Источник, имеющий непосредственную информацию, сообщил, что Уиткофф и Кушнер собрали мнения обеих сторон и оказали давление как на Путина, так и на Зеленского, чтобы те пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения", - говорится в материале с уточнением, что, по версии источника, "Зеленского вызвали на встречу".

По данным Axios, "обсуждение территориального вопроса было сложным", поскольку "Россия по-прежнему требует от Украины вывода войск с подконтрольных ей территорий Донбасса". Однако Вашингтон "пытается разработать новые идеи для решения этой проблемы", сообщил второй источник издания. По теме гарантий безопасности со стороны США для Украины один из источников Axios сообщил, что "стороны достигли значительного прогресса и близки к соглашению, но необходимо проделать дополнительную работу, чтобы обе стороны одинаково трактовали проект гарантий безопасности".

Ожидается, что оба представителя украинской переговорной группы проведут 8 декабря "брифинг для Зеленского в Лондоне, чтобы обсудить предложения США", пишет Axios. Дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позднее на предстоящей неделе.

США и Украина: Достижение мира напрямую зависит от России

Накануне делегации США и Украины провели вторую встречу за последние два дня и шестую за последние две недели, как сообщил в соцсетях Рустем Умеров. Участники переговоров обсудили результаты недавнего визита американской делегации в РФ и шаги, которые могут привести к окончанию агрессивной российской войны, добавил он, анонсировав третью подряд встречу 6 декабря.

В ходе переговоров в Майами Киев и Вашингтон пришли к выводу, что прогресс в достижении возможного мирного соглашения напрямую зависит от Москвы. "Обе стороны согласились, что реальный прогресс в направлении достижения соглашения зависит от готовности России серьезно работать над обеспечением долгосрочного мира, включая меры по деэскалации и прекращению убийств", - говорилось в заявлении, опубликованном в тот день Стивеном Уиткоффом в соцсети X.

Переговоры в Майами последовали за почти пятичасовой встречей Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве 2 декабря, после которого российская сторона заявила об отсутствии "компромиссного варианта" мирного плана. По словам одного из собеседников Axios, американцы подробно проинформировали украинскую делегацию о встрече с Путиным и о новых идеях, которые должны помочь преодолеть разногласия между сторонами. Хотя публичные позиции Украины и России выглядят несовместимыми, официальные лица США по-прежнему верят в возможность компромисса даже по самому сложному вопросу, территориальному, отмечает издание.