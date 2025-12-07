Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зеленский провел телефонный разговор с делегацией США

© Deutsche Welle 7 декабря, 2025 14:41

Мир 0 комментариев

Как отметил президент Украины, он вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым и секретарем СНБО Рустемом Умеровым обсудил по телефону с делегацией США в Майами дальнейшие шаги по достижению мира с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, провел "долгий и содержательный телефонный разговор" с делегацией Соединенных Штатов в Майами, которую представляют спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. "Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор", - написал Зеленский в Telegramв субботу, 6 декабря, отметив, что провел его вместе с представителями украинской делегации на переговорах - секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым.

"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые моменты, которые могут гарантировать прекращение кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией своих обещаний, как это уже не раз было в прошлом", - говорится в сообщении украинского президента. Он отметил также, что делегации "договорились о следующих шагах, форматах разговора". Зеленский добавил, что "не все можем обсудить по телефону", и поэтому он теперь ждет подробного отчета от Умерова и Гнатова.

Источники Axios: Уиткофф и Кушнер подталкивают к уступкам и Киев, и Москву
Спустя некоторое время после сообщения Зеленского о его телефонном разговоре с делегацией США, издание Axios со ссылкой на анонимные источники привело некоторые подробности этой беседы - по данным издания, она продолжалась два часа. "Источник, имеющий непосредственную информацию, сообщил, что Уиткофф и Кушнер собрали мнения обеих сторон и оказали давление как на Путина, так и на Зеленского, чтобы те пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения", - говорится в материале с уточнением, что, по версии источника, "Зеленского вызвали на встречу".

По данным Axios, "обсуждение территориального вопроса было сложным", поскольку "Россия по-прежнему требует от Украины вывода войск с подконтрольных ей территорий Донбасса". Однако Вашингтон "пытается разработать новые идеи для решения этой проблемы", сообщил второй источник издания. По теме гарантий безопасности со стороны США для Украины один из источников Axios сообщил, что "стороны достигли значительного прогресса и близки к соглашению, но необходимо проделать дополнительную работу, чтобы обе стороны одинаково трактовали проект гарантий безопасности".

Ожидается, что оба представителя украинской переговорной группы проведут 8 декабря "брифинг для Зеленского в Лондоне, чтобы обсудить предложения США", пишет Axios. Дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позднее на предстоящей неделе.

 США и Украина: Достижение мира напрямую зависит от России

Накануне делегации США и Украины провели вторую встречу за последние два дня и шестую за последние две недели, как сообщил в соцсетях Рустем Умеров. Участники переговоров обсудили результаты недавнего визита американской делегации в РФ и шаги, которые могут привести к окончанию агрессивной российской войны, добавил он, анонсировав третью подряд встречу 6 декабря.

В ходе переговоров в Майами Киев и Вашингтон пришли к выводу, что прогресс в достижении возможного мирного соглашения напрямую зависит от Москвы. "Обе стороны согласились, что реальный прогресс в направлении достижения соглашения зависит от готовности России серьезно работать над обеспечением долгосрочного мира, включая меры по деэскалации и прекращению убийств", - говорилось в заявлении, опубликованном в тот день Стивеном Уиткоффом в соцсети X.

Переговоры в Майами последовали за почти пятичасовой встречей Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве 2 декабря, после которого российская сторона заявила об отсутствии "компромиссного варианта" мирного плана. По словам одного из собеседников Axios, американцы подробно проинформировали украинскую делегацию о встрече с Путиным и о новых идеях, которые должны помочь преодолеть разногласия между сторонами. Хотя публичные позиции Украины и России выглядят несовместимыми, официальные лица США по-прежнему верят в возможность компромисса даже по самому сложному вопросу, территориальному, отмечает издание.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

