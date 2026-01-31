Зеленский: без прямого контакта с Путиным невозможно договориться по территориям

Зеленский заявил, что Украина открыта для встреч в любом формате с Россией и США.

«Мы хотели бы, чтобы Европа присутствовала на каком-то этапе этих переговоров, потому что часть наших гарантий безопасности — это членство в Европейском Союзе, а также коалиция решительных», — отметил он.

«Но прежде всего важно встретиться втроем. Как минимум, мы должны иметь возможность контактировать с главой российского государства в том или ином формате. Без этого формата наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам», — подчеркнул украинский президент.

«Хочу подчеркнуть, что не думаю, что эти вопросы может решить кто-то другой, кроме глав государств», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что не знает, находятся ли мирные переговоры на финальном этапе.

«Финальный этап является самым сложным, и на данный момент мы не знаем, действительно ли мы близки к результату, или наоборот. Трудно сказать. Мы полагаемся на гарантии безопасности Соединенных Штатов, и там уже подготовлен документ. Мы также полагаемся на гарантии безопасности Европы. Там почти все готово, но это еще не утверждено парламентами или Конгрессом США», — добавил Владимир Зеленский.

1 февраля в Абу-Даби должен состояться второй раунд переговоров делегаций России и Украины — на этот раз без участия руководителей американской делегации.