Зеленский: без прямого контакта с Путиным невозможно договориться по территориям

© BBC 31 января, 2026 22:02

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью чешскому изданию Český rozhlas, что без прямого контакта с Владимиром Путиным не удастся решить территориальные вопросы в ходе переговоров, пишет «Европейская правда».

Зеленский заявил, что Украина открыта для встреч в любом формате с Россией и США.

«Мы хотели бы, чтобы Европа присутствовала на каком-то этапе этих переговоров, потому что часть наших гарантий безопасности — это членство в Европейском Союзе, а также коалиция решительных», — отметил он.

«Но прежде всего важно встретиться втроем. Как минимум, мы должны иметь возможность контактировать с главой российского государства в том или ином формате. Без этого формата наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам», — подчеркнул украинский президент.

«Хочу подчеркнуть, что не думаю, что эти вопросы может решить кто-то другой, кроме глав государств», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что не знает, находятся ли мирные переговоры на финальном этапе.

«Финальный этап является самым сложным, и на данный момент мы не знаем, действительно ли мы близки к результату, или наоборот. Трудно сказать. Мы полагаемся на гарантии безопасности Соединенных Штатов, и там уже подготовлен документ. Мы также полагаемся на гарантии безопасности Европы. Там почти все готово, но это еще не утверждено парламентами или Конгрессом США», — добавил Владимир Зеленский.

1 февраля в Абу-Даби должен состояться второй раунд переговоров делегаций России и Украины — на этот раз без участия руководителей американской делегации.

 

Публицист: почему у нас столько талантов и при этом — вечная некомпетентность в политике?
Публицист: почему у нас столько талантов и при этом — вечная некомпетентность в политике? (1)

Не справился с управлением: в ДТП с участием служебной машины Госполиции есть пострадавший
Не справился с управлением: в ДТП с участием служебной машины Госполиции есть пострадавший

«Исход закономерен»: в соцсети обсуждают закрытие мишленовских ресторанов в Латвии
«Исход закономерен»: в соцсети обсуждают закрытие мишленовских ресторанов в Латвии

Скоро и в Латвии? Чиновники получали отпуск до 12 лет, чтобы работать в бизнесе и сохранять госпенсию

12 лет в отпуске! Вы бы хотели такой? Скажете, так не бывает? Но для чиновников в Германии - это реальность. За деньги налогоплательщиков чего только не придумаешь. 

«Исход закономерен»: в соцсети обсуждают закрытие мишленовских ресторанов в Латвии

Как мы писали ранее, в Латвии в январе закрылись два ресторана из гида Michelin. Первый прекратил работу 12 января, второй - сегодня, 31 января. 

«Вы это допустите?» Ланга жалуется на вакансию, где нужно знание хинди

Совсем недавно сообщалось о том, что на сайте Государственного агентства занятости опубликовано объявление о вакансии механика по ремонту велосипедов, где требуется знание хинди.

Какой ты луч солнца? Самые странные вопросы на собеседованиях при приёме на работу

Давно что-то у нас ничего про трудоустройство не было, пора это исправить. На сей раз речь пойдёт об интервью в отделах персонала. Как выяснилось, там иногда задают ну очень странные вопросы, некоторые из них - вообще за гранью приличий.

Не справился с управлением: в ДТП с участием служебной машины Госполиции есть пострадавший

В субботу утром на шоссе Лиелварде - Валодзес произошло столкновение служебной автомашины Госполиции и легкового автомобиля Audi, один человек в результате пострадал, сообщила агентству LETA Госполиция.

Публицист: почему у нас столько талантов и при этом — вечная некомпетентность в политике?

Опубликовав на платформе "Х" карту ЕС с данными "Евростата" о минимальных зарплатах по странам, публицист Отто Озолс снабдил её следующим комментарием.

