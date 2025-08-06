Здравоохранение ушло в «минус», и в конце года потребуется помощь правительства: признание Абу Мери

Даже новая, измененная модель финансирования в бюджете следующего года или иной план распределения средств не принесут больницам дополнительных ресурсов, поскольку уже сейчас наблюдается значительный дефицит, отметил Абу Мери.

Описывая ситуацию с финансированием в отрасли, министр после встречи признал, что «мы уже в минусе, у нас есть долги». В частности, долги формируются из-за расходов на компенсируемые медикаменты и на услуги, предоставленные за границей гражданам Латвии.

«Могу публично заявить, что в конце года придется обращаться в Кабинет министров и просить о помощи», — сказал Абу Мери.

Министр неоднократно подчеркивал, что для финансирования здравоохранения дополнительно требуется от 500 до 700 миллионов евро.

В ходе сегодняшних переговоров с LSB была достигнута договоренность продолжить обсуждение реорганизации сети сотрудничества больниц. Также обсуждалось усиление и более мотивированное участие государства в сотрудничестве с региональными и небольшими больницами.

Необходимость реорганизации сети больниц обусловлена численностью населения, нехваткой рабочей силы в регионах и внедрением принципов пациент-ориентированной помощи, при которых потребности здоровья человека и результаты лечения становятся основой всех решений в здравоохранении и мерилом качества, пояснили представители министерства.

Более тесное сотрудничество позволило бы государству активнее участвовать в работе других больниц, как это уже происходит в Даугавпилсской региональной больнице.

Министр отметил, что важно обеспечить более тесное взаимодействие между клиническими университетскими больницами и региональными больницами, с большим участием государства, например, в больницах Лиепаи, Видземе и Вентспилса. Однако это не означало бы, что муниципалитеты потеряют свои доли в больницах.

Абу Мери сообщил, что эта инициатива еще требует обсуждения с представителями муниципалитетов и руководителями больниц, а также уточнения, что подразумевается под «сотрудничеством», включая определение обязанностей всех участвующих больниц. Министр пока не назвал сроки, в которые эти изменения могли бы быть реализованы.

Важно, чтобы пациенты параллельно с реализацией этой инициативы своевременно получали качественные услуги в больницах — чтобы при необходимости обеспечивалась своевременная транспортировка и получение услуг, подчеркнул министр.

Ранее была опробована модель плана госпитализации, при котором пациент доставляется в ближайшую больницу с отделением неотложной медицинской помощи, а не сразу направляется в специализированное учреждение в соответствии с диагнозом, установленным специалистами Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Министр сообщил, что в ближайшее время совместно с больницами будут проанализированы результаты пилотного проекта, чтобы принять решения, основанные на данных, о сети обеспечения неотложной помощи в больницах.

Рабочая группа Министерства здравоохранения продолжает работу над требованиями к основным профилям стационарных медицинских услуг, готовится информационный отчет для правительства.

Одновременно более масштабная инициатива Министерства здравоохранения заключается в переходе от модели больниц с пятью уровнями к модели с тремя уровнями.

Председатель правления LSB Евгений Калейс, комментируя итоги переговоров, отметил, что объем доступного финансирования пока неизвестен, поэтому возможные изменения тарифов для больниц можно будет планировать только после 15 августа.

Калейс указал, что в первой половине 2025 года фактически лечились пациенты, которые с прошлого года стояли в очереди на государственные услуги. Сейчас постепенно начинают лечить пациентов этого года, но для некоторых из них очередь на государственные операции и обследования уже растянулась до 2027 года. Калейс добавил, что это касается только государственных услуг и не характеризует доступность услуг в целом.

В Латвии более 35 больниц предоставляют государственные услуги в стационарах круглосуточно: три больницы пятого уровня, семь — четвертого уровня, семь — третьего уровня, четыре — второго уровня, пять — первого уровня, три специализированных учреждения пятого уровня и девять специализированных лечебных учреждений.

Для дальнейшего обсуждения вопросов финансовых результатов больниц и более детальной оценки предложений для больниц, предоставляющих государственные услуги, стороны договорились встретиться вновь в сентябре.