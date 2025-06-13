Здоровье под вопросом, но справка в кармане: как лазейки в законе позволяют сесть за руль?

К счастью, в день происшествия в Бабите шёл дождь, и на детской площадке никого не было. Женщина также осталась цела и невредима. С, так сказать, большим шумом, но так же успешно без травм отделался и 87-летний мужчина, который два года назад в районе Засулаукс каким-то образом по бездорожью выехал к железнодорожным путям в месте, где не предусмотрено движение автомобилей. Мужчина спровоцировал столкновение с поездом.

К сожалению, с трагическими последствиями завершилась поездка 91-летнего водителя, который в Торнякалнсе, Рига, на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку и на тротуаре — 18-летнего юношу. Девушка погибла на месте аварии. Мужчина был приговорён к тюремному заключению.

После всех этих аварий в обществе начали звучать различные мнения о возрасте водителей и их способности управлять транспортом, однако, несмотря на почтенный возраст, у всех водителей на момент происшествий были действующие медицинские справки.

Периодически звучат опасения по поводу того, проходят ли пожилые водители должную проверку здоровья при продлении водительских прав. Медицинская комиссия для водителей так называемых "легких категорий" после достижения 60 лет должна проходиться каждые три года, до этого — раз в десять лет.

Телепередача "Degpunktā" обратилась к председателю Медицинской комиссии общества "Латвийское общество Самаритян" Инесе Вектиране с вопросом, не показывает ли практика, что пожилым водителям нужно проходить медосмотр чаще.

«Конечно, с возрастом наши физиологические и умственные способности снижаются, но не у всех! Нужно учитывать давление, уровень сахара в крови, холестерин, и очень важно проверять зрение», — говорит Вектиране. Она призывает заранее заботиться о своём здоровье.

Медицинское обследование можно пройти у семейного врача, а также в комиссии, сформированной в медучреждении, в которую входят невролог, офтальмолог, отоларинголог, хирург или травматолог-ортопед, психиатр и нарколог.

Тем не менее, в законе можно найти лазейки, позволяющие человеку получить медицинскую справку, даже если у какого-либо врача возникают сомнения в состоянии здоровья водителя. В момент, когда человека направляют на дополнительные обследования, и справка временно «замораживается», это нигде не фиксируется в системе, поэтому человек может искать врача, который думает иначе.

«Врач имеет право направить на дополнительные обследования, пациент должен вернуться с анализами или назначенными препаратами. Но бывают случаи, когда люди к нам не возвращаются, а получают справку в другом месте», — объясняет Вектиране.