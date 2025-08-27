Завтра в Латвию вернется лето

Ночью значительных осадков не ожидается. При слабом ветре в отдельных районах возможен туман.
Минимальная температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов, на побережье будет на несколько градусов теплее, там воздух прогреется до +9…+12 градусов.
В Риге ночью осадков также не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха составит около +10 градусов.
Днём облачность будет переменной, но значительных осадков в Латвии не ожидается.
Ветер останется слабым. Погода станет теплее, максимальная температура воздуха ожидается в пределах +18…+23 градусов.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, ветер будет слабым, а температура воздуха поднимется выше +20 градусов.