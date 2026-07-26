Кроме того, экс-президент декларировал зарплату от SIA Baltic Waste & Energy Group в размере 13 тысяч 426 евро (он является заместителем председателя совета этого предприятия), 252 евро от Международной баскетбольной федерации, страховое возмещение в размере 103 евро от латвийского филиала ERGO Life Insurance и 15 евро — проценты от SEB banka.

Согласно уставу Латвийского баскетбольного союза, президент этой организации не получает вознаграждения за работу.

Помимо этого Вейонис задекларировал квартиру в Огре, которой он пользуется, а также безналичные накопления на сумму 274 тысячи 486 евро и 968 долларов США. По данным на конец прошлого года, у него были накопления в частном пенсионном фонде и оформлено накопительное страхование жизни.