Это составляет 7360,25 евро в месяц — на 2,6% больше, чем в 2024 году.
Пенсии бывшим президентам Латвии выплачивает Канцелярия президента.
Вейонис подавал декларацию, поскольку он входит в совет Вентспилсской высшей школы, от которой получил в прошлом году зарплату в размере 19 тысяч 948 евро в год.
Кроме того, экс-президент декларировал зарплату от SIA Baltic Waste & Energy Group в размере 13 тысяч 426 евро (он является заместителем председателя совета этого предприятия), 252 евро от Международной баскетбольной федерации, страховое возмещение в размере 103 евро от латвийского филиала ERGO Life Insurance и 15 евро — проценты от SEB banka.
Согласно уставу Латвийского баскетбольного союза, президент этой организации не получает вознаграждения за работу.
Помимо этого Вейонис задекларировал квартиру в Огре, которой он пользуется, а также безналичные накопления на сумму 274 тысячи 486 евро и 968 долларов США. По данным на конец прошлого года, у него были накопления в частном пенсионном фонде и оформлено накопительное страхование жизни.
Кроме указанных выше должностей, в прошлом году Вейонис являлся членом правления Латвийской ассоциации командных спортивных игр, а до конца марта 2025 года — вице-президентом Совета латвийских спортивных федераций.
Пост президента Латвии Вейонис занимал с 2015 по 2019 год. С 2020 года он возглавляет Латвийский баскетбольный союз.
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