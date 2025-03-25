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Зато нас было хорошо слышно: почему мы проиграли Англии в футбол?

© LETA 25 марта, 2025 10:51

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Самой большой проблемой для мужской сборной Латвии по футболу в матче против Англии стала блокировка англичанами стандартных положений, заявил в беседе с журналистами дебютант сборной Латвии Ник Слиеде.

В понедельник латвийские футболисты уступили сборной Англии со счетом 0:3 во втором матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

«Я запомню все — атмосферу на поле, игроков соперника, включая латвийских болельщиков, которых было слышно лучше, чем английских. Это был космос, это трудно описать», — так Слиеде охарактеризовал свой дебют за сборную Латвии.

«Первый тайм прошел довольно надежно. Были моменты, когда нас загоняли немного глубже, но все было хорошо. Самой большой проблемой было остановить стандарты, именно оттуда и возникали все моменты. В остальном мы не давали им шансов, мы также смогли что-то создать сами», — продолжил он.

Примерно через 18 минут после начала первого тайма Владислав Гутковский имел хороший шанс забить, но его удар оказался неточным, и мяч попал в сетку с края ворот.

«В этот момент все [на скамейке запасных] вскочили на ноги. Когда сетка содрогнулась с нашей точки зрения, показалось, что сейчас будет гол, но прошло полсекунды, и мы поняли, что это не так. Казалось, что счет уже будет 1:0», — рассказал футболист.

Слиеде вышел на поле на 83-й минуте матча, заменив Даниэля Балодиса, когда счет уже был 3:0 в пользу хозяев поля. «Я разминался, и мне сказали быть готовым в любой момент. В какой-то момент тренер позвал меня, я пошел переодеваться, а потом вышел на поле. Не было такого волнения, что не смогу вернуть пас, но была небольшая приятная тревога», — добавил дебютант.

В конце матча Слиеде провел на поле около десяти минут и подчеркнул, что не считает, что у его соперников было слишком большое преимущество за прошедшие минуты.

«За те десять минут, что я играл, я не думал, что темп был таким, что его невозможно было поддерживать. Может быть, в стандартных ситуациях или один на один они сильны. Конечно, при счете 3:0 они уже немного сбавили темп. С премьер-лигой не сравнить, но и не чувствуешь, что исчезнешь. При большом везении и самоотдаче можно надеяться на какие-то очки», — сказал латвийский защитник.

Латвийский футболист также похвалил латвийских болельщиков, подчеркнув, что латышей было очень хорошо слышно.

«Казалось, что там было намного больше двух тысяч болельщиков, как минимум пять! Когда мы пели гимн, гимн Латвии можно было услышать по всему стадиону. Это придавало много энергии», — сказал Слиде.

После двух туров матчей в группе K у Англии шесть очков, у Албании и Латвии по три очка, а вот у Андорры и Сербии, выступавших в Лиге наций УЕФА в это международное окно, очков нет.

В финальный турнир чемпионата мира выйдут 16 команд из европейской зоны — 12 победителей групп, а в раунде плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп сезона Лиги наций УЕФА 2024/2025, которые не попадут в первые два места в отборочных группах.

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