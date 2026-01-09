Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Засыпет всех! Европа уходит под снег циклона Элли

Редакция PRESS 9 января, 2026 17:41

Мир 0 комментариев

Один из крупнейших железнодорожных операторов Германии Deutsche Bahn приостановил часть перевозок на севере страны из-за сильных снегопадов, которые принес циклон Elli. Об этом сообщили Deutsche Welle со ссылкой на dpa, а также Reuters - на фоне предупреждений о сбоях в авиации.

По данным Deutsche Bahn, поезда на Берлин и Гамбург из Северного Рейна - Вестфалии следуют только до Дортмунда, Мюнстера или Билефельда. В Немецкой метеорологической службе (DWD) предупредили о гололедице и заносах на дорогах в ряде регионов, а в некоторых городах автобусное сообщение временно прекращали.

Непогода привела к авариям. В Баварии произошло два ДТП со смертельным исходом: в Нижней Баварии при лобовом столкновении погибли два человека - одну из машин занесло на обледеневшей дороге. В Верхнем Пфальце погиб водитель, чей автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. В окрестностях Ганновера ночью и ранним утром также зафиксировали несколько ДТП.

В Восточном Гессене из-за застрявших грузовиков оказались заблокированы три автомагистрали в обоих направлениях - A7, A4 и A5. На трассах работали снегоуборочные машины и служба техпомощи. У Кальва (земля Баден - Вюртемберг) автобус съехал в кювет - по данным полиции, три человека получили легкие травмы.

Аэропорты тоже готовятся к проблемам. Берлинский аэропорт BER предупредил о возможных серьезных задержках и отменах рейсов и сообщил, что службы принимают меры по очистке полос и самолетов от снега и наледи.

«Мы ожидаем, что из-за сильных снегопадов на территории большей части Европы с пятницы возникнут серьезные задержки в работе».

Почему Евросоюз пошел на сделку с Южной Америкой?

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Тогда США придётся выбирать между Гренландией и НАТО: Трамп угрожает Европе

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

Пятый перехват подряд: США расширяет охоту за танкерами

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

БАДы снова попали «на карандаш»: в очередной добавке обнаружено нечто не то

Биологически активные добавки (БАДы), которые в латвийских официальных документах проходят как просто «пищевые добавки», почти всегда являются объектом навязчивой рекламы. Нам предлагают средство то для улучшения потенции, то для успокоения нервной системы, то для наращивания мышечной массы или повышения иммунитета... Между тем эти препараты с завидной регулярностью попадают в систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах, через которую страны ЕС оперативно обмениваются информацией о появлении на рынке некачественной продукции.

Зима настала — ноги раскидало: как не стать жертвой обледеневших улиц и тротуаров

В этом году первым испытанием для рижан стал ледяной дождь, обрушившийся на столицу в последних числах ноября. А в первой половине декабря установилась идеальная для гололеда погода: подтаявший днем из-за плюсовой температуры снег ночью, когда подмораживает, превращается в лед. В результате риск получить травму при падении многократно возрастает. Как же удержать равновесие в такой ситуации?

Астрономы нашли «провалившуюся галактику»: она вся из тьмы

Астрономы, возможно, обнаружили совершенно новый тип космического объекта — почти невидимое «облако», состоящее в основном из тёмной материи. Его прозвали Cloud-9.

