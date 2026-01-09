Засыпет всех! Европа уходит под снег циклона Элли

По данным Deutsche Bahn, поезда на Берлин и Гамбург из Северного Рейна - Вестфалии следуют только до Дортмунда, Мюнстера или Билефельда. В Немецкой метеорологической службе (DWD) предупредили о гололедице и заносах на дорогах в ряде регионов, а в некоторых городах автобусное сообщение временно прекращали.

Непогода привела к авариям. В Баварии произошло два ДТП со смертельным исходом: в Нижней Баварии при лобовом столкновении погибли два человека - одну из машин занесло на обледеневшей дороге. В Верхнем Пфальце погиб водитель, чей автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. В окрестностях Ганновера ночью и ранним утром также зафиксировали несколько ДТП.

В Восточном Гессене из-за застрявших грузовиков оказались заблокированы три автомагистрали в обоих направлениях - A7, A4 и A5. На трассах работали снегоуборочные машины и служба техпомощи. У Кальва (земля Баден - Вюртемберг) автобус съехал в кювет - по данным полиции, три человека получили легкие травмы.

Аэропорты тоже готовятся к проблемам. Берлинский аэропорт BER предупредил о возможных серьезных задержках и отменах рейсов и сообщил, что службы принимают меры по очистке полос и самолетов от снега и наледи.

«Мы ожидаем, что из-за сильных снегопадов на территории большей части Европы с пятницы возникнут серьезные задержки в работе».