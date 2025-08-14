Защитники свиней сделали только хуже: владелец фермы, где вспыхнула африканская чума

«Для многих людей из этой компании это явно было не защитой животных, а политической акцией — сбор подписей и все ему сопутствующее. Они зарабатывали политические очки», - сказал Туви.

По словам Туви, если бы протестующих не было, на ферме Нурме уже сейчас не было бы свиней. «Она в любом случае опустеет, это факт, несмотря на то, что там больше не было смертей или симптомов заболевания. К сожалению, законы ЕС гласят, что если выявили хотя бы одну свинью с позитивным анализом на вирус, был контакт с вирусом и никто не может сказать, сохранился ли этот вирус где-то в хлеву или его нет», - сказал Туви.

«Это такая ситуация 50 на 50, в которой приходится руководствоваться худшим вариантом, то есть свиней приходится забить. Я как ветеринар отлично это понимаю, но понимаю также, что людям, плохо знакомым с этой сферой, сложно это понять», - добавил Туви.

Он задался вопросом, что станет 30 октября с 1000 поросятами, которые должны были переселиться на ферму Нурме. «Компенсационный механизм покроет забитых свиней, но все же причинит нам ущерб», - отметил он.