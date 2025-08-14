Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Защитники свиней сделали только хуже: владелец фермы, где вспыхнула африканская чума

© LETA 14 августа, 2025 18:55

Бизнес 0 комментариев

LETA

Один из владельцев Saimre Agro в Эстонии, десятилетиями занимающийся свиноводством Мати Туви сказал, что если бы не было так называемых защитников свиней, на ферме Нурме уже сейчас не было бы свиней, пишет Sakala. Также как и на ферме ООО "Nygaard International" в Гибульской волости Талсинского края, где содержатся 4900 свиней, там произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

«Для многих людей из этой компании это явно было не защитой животных, а политической акцией — сбор подписей и все ему сопутствующее. Они зарабатывали политические очки», - сказал Туви.

По словам Туви, если бы протестующих не было, на ферме Нурме уже сейчас не было бы свиней. «Она в любом случае опустеет, это факт, несмотря на то, что там больше не было смертей или симптомов заболевания. К сожалению, законы ЕС гласят, что если выявили хотя бы одну свинью с позитивным анализом на вирус, был контакт с вирусом и никто не может сказать, сохранился ли этот вирус где-то в хлеву или его нет», - сказал Туви.

«Это такая ситуация 50 на 50, в которой приходится руководствоваться худшим вариантом, то есть свиней приходится забить. Я как ветеринар отлично это понимаю, но понимаю также, что людям, плохо знакомым с этой сферой, сложно это понять», - добавил Туви.

Он задался вопросом, что станет 30 октября с 1000 поросятами, которые должны были переселиться на ферму Нурме. «Компенсационный механизм покроет забитых свиней, но все же причинит нам ущерб», - отметил он.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

