Зарплата же растет быстрей инфляции! Минфин ответил на рост цен

В ведомстве подчеркнули, что при оценке инфляции важно учитывать и рост доходов населения, ведь оба показателя напрямую связаны с потребительским поведением жителей. По данным Минфина, заработная плата в этом году растёт более чем вдвое быстрее инфляции. Официальной статистики по третьему кварталу ещё нет, но за первые шесть месяцев года средняя зарплата выросла на 8,2%.

Однако рост доходов не привёл к увеличению частного потребления — наоборот, в первой половине года расходы населения упали на 0,4%. Чиновники объясняют это тем, что сильно подорожали продукты питания. Эта категория относится к товарам первой необходимости, которые трудно заменить, поэтому домохозяйства не могут существенно сократить расходы на них.

Если сравнивать с августом, то продукты питания подорожали всего на 0,1%, а цены на свежие овощи, картофель и фрукты даже снизились. Одной из причин летнего роста цен была слабая урожайность и низкое качество плодов и овощей, но, по оценке Минфина, этот фактор уже полностью отыгран на рынке и больше не должен толкать цены вверх.

При этом ведомство указывает и на положительные тенденции. По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), в сентябре мировые цены на сырьевые продукты питания были лишь на 3,4% выше, чем год назад, тогда как в среднем с начала года рост составлял 6,7%. Подешевели зерновые и сахар, но молочная продукция и растительные масла продолжают дорожать, хотя уже не такими быстрыми темпами.

Прогноз Минфина: в ближайшие месяцы продовольствие будет дорожать умеренно, однако в годовом выражении прирост цен на уровне 5,5–6% сохранится — в основном из-за эффекта низкой базы прошлого года.