Запрет на поездки в РФ и РБ: на некоторых ограничения не распространяются

Айнарс Латковскис, глава КНБ, сообщил агентству LETA, что запрет на поездки в Россию и Белоруссию будет распространен на лиц, получивших специальное разрешение на доступ к государственным секретам. После муниципальных выборов, намеченных на лето, руководителям самоуправлений и их заместителям потребуется допуск к гостайне. Исполнительные директора и их замы уже получили такой допуск.

Это также означает, что депутатам Сейма, имеющим допуск к государственной тайне, будет запрещено посещать обе соседние страны. Латковскис, однако, не стал отрицать, что в настоящее время в парламенте есть депутаты без подобных допусков, поскольку работа данных лиц не требует их наличия. Соответственно, если нынешняя редакция законопроекта, предложенная НДК, останется в силе, запрет на выезд на этих депутатов распространяться не будет.

В то же время председатель комиссии не стал отрицать, что вопрос о депутатах может быть обсужден в ходе дальнейшей разработки законопроекта, и нельзя исключать, что некоторые заинтересованные стороны, в том числе и сами парламентарии, представят свои предложения.

Латковскис также подтвердил, что ограничение будет распространяться и на работников частного сектора, поскольку объекты критической инфраструктуры не являются исключительной ответственностью государства.

Подготовленный КНБ законопроект должен быть рассмотрен Комитетом Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в трех чтениях.

Ранее сообщалось, что КНБ подготовил законопроект «об ограничении мер, угрожающих национальной безопасности», который запретит некоторым сотрудникам органов госуправления выезжать в Россию и Беларуссию. Под запрет попадут тысячи человек.

Запрет на выезд из Латвии призван «предотвратить или смягчить угрозу национальной безопасности, исходящую от России и Белоруссии, а также обеспечить безопасность и законные интересы тех, кто работает в органах государственного управления в условиях, когда возможности Латвии по защите своих граждан ограничены».

Запрет на поездки в Россию и Белоруссию предполагается распространить на лиц, получивших специальное разрешение на доступ к государственной тайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также на лиц, работающих в министерствах обороны, внутренних дел и юстиции, учреждениях, подчиненных соответствующим министерствам или министрам, военных объектах, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налоговой и таможенной полиции и работников таможни Службы госдоходов.

Запрет будет распространяться и на лиц, работающих на дипломатической или консульской службе, а также в судебных или прокурорских органах.