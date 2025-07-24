Запрещены почти 40 товаров для электронного курения: Инспекция здравоохранения бдит

Из всех проверенных 146 электронных сигарет и жидкостей для их заправки 73 полностью соответствовали установленным требованиям. В остальных случаях были выявлены различные несоответствия, включая специальные требования, вытекающие из Закона о табаке (всего 63 случая), а также несоответствия общим требованиям к химическим смесям (всего 16 случаев).

В отношении 38 продуктов Инспекцией был применён запрет на торговлю, поскольку было установлено, что продукция была выведена на рынок до разрешённого срока, не обеспечивалась защита от утечек токсичной никотиновой жидкости при углублённой проверке представленной Инспекции информации, превышался допустимый объём резервуара в 2 мл, отсутствовала маркировка об опасности, а на маркировке на государственном языке не было обязательных предупреждающих слов «Внимание!» или «Опасно!».

В отношении трёх коммерсантов была применена административная ответственность: наложены 4 штрафа на общую сумму 11 950 евро.

В первом полугодии этого года наряду с надзором за электронными сигаретами также продолжался усиленный контроль в местах розничной торговли табачными изделиями и их заменителями. Было проведено 18 проверок, в рамках которых были проверены 77 единиц табачной продукции и 8 единиц заменителей табака.