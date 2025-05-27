Заплатите в электронную кассу: пересечение латвийской границы на машине станет платным

Согласно новым изменениям, на внешней сухопутной границе будет внедрена система электронной предварительной регистрации транспорта, а также механизм для отслеживания очередей и управления процессом пересечения границы и контроля транспортных средств.

Министр сообщения Атис Швинка пояснил, что использование современных цифровых решений позволит создать более эффективную систему контроля, автоматизировать управление транспортным потоком и обеспечить бесперебойный обмен информацией между соответствующими службами. Это нововведение должно значительно упростить жизнь водителям и перевозчикам, избавив их от длительного ожидания в очередях на границе.

В соответствии с принятыми поправками, все транспортные средства, направляющиеся к сухопутной государственной границе, должны будут заранее зарегистрироваться в специальной электронной системе. Это поможет лучше регулировать очереди на пропускных пунктах, ускорить пересечение границы, а также повысить безопасность движения.

Система будет собирать информацию о транспортном средстве, водителе, пассажирах, грузе и результатах проверок.

Регистрация в электронной системе будет платной. Полученные средства планируется направить на обслуживание и совершенствование системы, а также на улучшение организации движения вблизи пограничных переходов.