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«Замуж можно, налоги — нужно, а арбузный вейп — нельзя!» — реакция соцсетей на очередной запрет

la.lv 6 января, 2025 09:37

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/SYSPEO/SIPA/

Дискуссия по поводу актуальной для многих курильщиков проблемы в соцсети "Х" завязалась после поста пользовательницы @Grencberga.

Она пишет: "В таком плане... Латвия - это НАСТОЛЬКО кривые зеркала! Мне 43 года - могу выходить замуж и голосовать, могу получить разрешение на оружие, могу пить абсент, обязана платить налоги, но не могу, нет, по закону НЕ ИМЕЮ ПРАВА купить арбузный вейп. Сигареты вместе с хлебом в магазине - могу!"

Автор твита призывает задуматься над соразмерностью нового запрета, так как многие тоже не очень-то полезные для здоровья вещи законом не запрещены.

В комментариях присутствуют и защитники нового закона, апеллирующие к тому, что окружающие не должны страдать от дыма и что это нехорошо для здоровья, к тому же молодежь слишком много этим увлекается, а им на это возражают, что родители сами должны учить своих детей и следить за ними, чтобы от этого закона не пришлось страдать взрослым потребителям.

Вот некоторые из этих комментариев:

- Но это же сигаретное лобби! Когда началась дискуссия о запрете вейпов, на вопрос, почему бы не запретить заодно и сигареты, представитель Минздрава так и ответила: "сигареты - это старинная традиция".

- Могу согласиться, что ограничения нередко бывают нелогичными, но это совершенно точно проблема не только Латвии.

- Убивать тоже нельзя, кокаин и героин тоже нельзя, динамит изготавливать тоже нельзя, в рабстве держать русских военнопленных и беженцев из Газы тоже нельзя... Никакой свободы в наши дни.

- Увы, эта национальная проблема не прекратится, потому что несовершеннолетние будут покупать вейпы нелегально через "Телеграм". Точно так же, как и до этого.

- Производители вейпов просто не знали, кому сколько заплатить (возможно, знали, но столько у них не было), и - нет денежек, нет бизнеса!

- У производителя вейпов давно альтернатива выпущена и продается. Не понимаю, зачем надо было валять дурака с этим запретом, если дети, ради которых будто бы запретили э-сигареты, все равно будут курить какое-нибудь дерьмо под другим названием.

- Хорошо, что эту заразу запретили. Если с обычной сигаретой еще хватает ума отойти в сторону, то вейпами дымят со спокойной душой и в толпе, и в помещении.

Тем временем Конституционный суд даст оценку ограничения ароматов для электронных курительных устройств не раньше нынешнего лета, согласно информации на сайте суда. Работающий с брендом Salt изготовитель электронных сигарет Pro Vape обжаловал в Конституционном суде эти ограничения. Жалоба была подана еще до вступления ограничений в силу, дело начато, но приговор по нему ожидается самое раннее через полгода после того, как ограничения вступили в силу с начала этого года.

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