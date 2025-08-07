Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Залетают неконтролируемые беспилотники: Латвия тоже просит у НАТО средства для борьбы с дронами

© LETA 7 августа, 2025 10:54

Новости Латвии

Латвия, Литва и Польша должны совместно обратиться к НАТО за дополнительной помощью в борьбе с российскими беспилотниками, считает военный аналитик и политик Игорь Раев. В Литве за несколько недель упали уже два российских беспилотника, залетевших из Беларуси. Литва надеется, что союзники по НАТО увеличат поддержку в защите воздушного пространства, сообщает LSM.

"Мы знаем, что в Польше тоже были инциденты с дронами. Да, их было много. Теоретически такая ситуация возникает, когда эти неконтролируемые беспилотники залетают в наше воздушное пространство непосредственно с территории Беларуси. Я считаю, что необходимо комплексное решение для всех трёх стран. Затем, соответственно, нужно подумать о том, как справиться с этой проблемой", - заявил Раев.

Министерство обороны сообщило, что Латвия уже несколько лет ведёт переговоры с союзниками по НАТО о привлечении дополнительных оборонных сил и средств.

"Мы писали письма, обращались как к союзникам, так и к руководству НАТО на всех уровнях", - сказал Роландс Хениньш, заместитель госсекретаря Министерства обороны. "Так что мы это делали. Теперь, конечно, мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами в Литве. И этот вопрос, безусловно, будет обсуждаться в НАТО. Мы обязательно будем сотрудничать с Литвой, поскольку наши позиции и география схожи. И, как и прежде, мы будем решать этот вопрос сообща".

Литва также заявила о готовности развернуть и испытать на своей территории хотя бы экспериментальные средства борьбы с беспилотниками. Это уже происходит и в Латвии.

"Думаю, мы уже много работаем в этом направлении как лидеры коалиции дронов. Мы много испытываем беспилотники здесь, в Латвии, как для Украины, так и для себя. Как я уже упоминал, мы заключили три договора о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах с латвийскими компаниями. Этим мы занимаемся довольно активно", - сказал Хениньш. Покрытие всей границы наземными системами борьбы с беспилотниками считается невозможным из-за высокой стоимости.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать