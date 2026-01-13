«Захватывайте госучреждения! Помощь уже в пути»: Трамп иранцам

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать, захватывайте свои [государственные] учреждения. Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути. MIGA!"

MIGA расшифровывается как Make Iran great again (Сделать Иран снова великим).

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 года. Изначально жители страны протестовали против финансового кризиса на фоне девальвации местной валюты, но вскоре экономические требования участников демонстрации сменились на политические.

Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а также в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган на западе и юго-западе Ирана. Власти начали подавлять выступления, однако достоверных данных о происходящем нет - уже несколько суток в стране не работает интернет.

Собеседники Axios среди американских чиновников сообщали, что Трамп склоняется к ударам по иранским объектам с воздуха.

На этом фоне власти США призвали своих граждан, находящиеся в Иране, «немедленно» покинуть страну. Американцев предупредили, что усиливающиеся протесты «могут перерасти в столкновения, приводящие к арестам и ранениям».

Как сообщали источники Axios, после угрозы Трампа нанести удары по Ирану в ответ на убийства протестующих глава МИД исламской республики Аббас Аракчи связался со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и попросил его о встрече. Таким способом, считают собеседники, Тегеран пытается снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном или хотя бы выиграть время до принятия Трампом решения об ударах по режиму аятолл. Это должно было произойти по итогам совещания Совета по национальной безопасности США 13 января.

Предыдущие удары Израиля и США по Ирану, имевшие место в ходе июньской 12-дневной войны, как отмечали эксперты, нанесли серьезный ущерб ядерной программе исламской республики, а кроме того привели к гибели ряда высокопоставленных деятелей режима.