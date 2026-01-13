Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Захватывайте госучреждения! Помощь уже в пути»: Трамп иранцам

Редакция PRESS 13 января, 2026 17:14

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп призвал протестующих иранцев захватывать правительственные здания. Соответствующий пост появился в его соцсети Truth.

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать, захватывайте свои [государственные] учреждения. Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути. MIGA!"

MIGA расшифровывается как Make Iran great again (Сделать Иран снова великим).

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 года. Изначально жители страны протестовали против финансового кризиса на фоне девальвации местной валюты, но вскоре экономические требования участников демонстрации сменились на политические.

Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а также в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган на западе и юго-западе Ирана. Власти начали подавлять выступления, однако достоверных данных о происходящем нет - уже несколько суток в стране не работает интернет. 

Собеседники Axios среди американских чиновников сообщали, что Трамп склоняется к ударам по иранским объектам с воздуха.

На этом фоне власти США призвали своих граждан, находящиеся в Иране, «немедленно» покинуть страну. Американцев предупредили, что усиливающиеся протесты «могут перерасти в столкновения, приводящие к арестам и ранениям».

Как сообщали источники Axios, после угрозы Трампа нанести удары по Ирану в ответ на убийства протестующих глава МИД исламской республики Аббас Аракчи связался со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и попросил его о встрече. Таким способом, считают собеседники, Тегеран пытается снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном или хотя бы выиграть время до принятия Трампом решения об ударах по режиму аятолл. Это должно было произойти по итогам совещания Совета по национальной безопасности США 13 января.

Предыдущие удары Израиля и США по Ирану, имевшие место в ходе июньской 12-дневной войны, как отмечали эксперты, нанесли серьезный ущерб ядерной программе исламской республики, а кроме того привели к гибели ряда высокопоставленных деятелей режима. 

«Гренландия выбирает Данию»: заявление её премьера накануне визита Рубио

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Всюду жизнь 20:49

Всюду жизнь 0 комментариев

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Безопасность в приоритете: чиновникам сокращены доплаты к заплатам

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров. Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%.

