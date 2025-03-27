Задержан рижанин, убивший родную мать электрошокером: полиция

Мерой пресечения, примененной к указанному мужчине, является содержание под стражей.

20 марта этого года должностные лица Рижского северного управления Рижского района Государственной полиции получили информацию о том, что в Пурвциемсе мужчина убил свою мать. По прибытии на место информация подтвердилась.

Обнаруженный в квартире мужчина рассказал, что у него с матерью разгорелся конфликт, после чего он начал пытать ее электрошокером и, наконец, ударил мать по голове самим электрошокером.

После сделанного мужчина сам позвонил правоохранителям и сообщил им о содеянном. Правоохранители тут же задержали мужчину.

Задержанный мужчина 1998 года рождения и ранее в полиции не появлялся. Его заключили под стражу.

Уголовное дело было возбуждено по части третьей статьи 125 Уголовного закона, но позже переквалифицировано по части четвертой статьи 117 Уголовного закона.